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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة.. رصف 109 شوارع ومنطقة في السويس

محافظ السويس
محافظ السويس

أعلن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس عن خطة المحافظة فى العام المالى الحالى لرصف 109 شوارع ومنطقة باحياء السويس بطول 46 كيلو متر.

 

جاء ذلك اثناء عقد لقاء مؤتمر خطة رصف وتطوير الطرق بمحافظة السويس للعام المالي 2021ـ 2022 بديوان عام المحافظة اليوم بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة والشعبة الهندسية والقيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء ومديري المديرات والادارات المعنية .

 

وأكد المحافظ ان هذه الخطة تعد الاكبر فى تاريخ السويس فى مجال رصف الطرق وستشمل عددا كبيرا من الشوارع الحيوية على مستوى الأحياء الخمسة وستعطى سيولة و سهولة للحركة بشوارع السويس خلال الفترة القادمة وتساهم في عملية التنمية علي أرض المحافظة .

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