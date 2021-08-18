على طريقة رمضان صبحي .. بطاقة صفراء لـ لاعب البنك الأهلي بعد وقوفه على الكرة

قام محمد عصام لاعب البنك الأهلي بالوقوف علي الكرة خلال مباراة مصر المقاصة مما أدى إلى مشادة بين الفريقين وتدخل الحكم على الفور لتهدئة الوضع وأشهر البطاقة الصفراء للاعب على ما بدر منه .

واكتسح فريق البنك الأهلي منافسة مصر المقاصة بخمس أهداف مقابل ثلاثة، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا، على ملعب المقاولون العرب فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح مصر المقاصة التهديف فى الدقيقة 8 عن طريق صلاح عاشور من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

وأدرك البنك الأهلي هدف التعادل فى الدقيقة 12 عن طريق كريم بامبو من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وتمكن البنك الأهلي من تسجيل الهدف الثاني فى الدقيقة 22 عن طريق كريم بامبو بعد توغل أكثر من رائع ويسددها بقوة من زاوية صعبة لتسكن الشباك.

واستطاع البنك الاهلي من أحراز الهدف الثالث فى الدقيقة 57 عن طريق أحمد علي من ركلة جزاء.

ونجح البنك الأهلي فى تسجيل الهدف الرابع فى الدقيقة 60 عن طريق كريم بامبو بعدما انفرد بمرمي مصر المقاصة وحيدا ويسددها بإتقان فتسكن الشباك علي الفور .

وجاء هدف البنك الأهلي الخامس فى الدقيقة 75 عن طريق كريم بامبو من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء

وقلص باسم مرسي التهديف فى الدقيقة 87 من ركلة جزاء لصالح مصر المقاصة .

وواصل باسم مرسي تألقه ويحرز الهدف الثالث لمصر المقاصة فى الدقيقة 90 من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد البنك الاهلي الي النقطة 32 محتلا المركز الخامس عشر ، بينما تجمد مصر المقاصة فى المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة

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