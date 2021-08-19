روسي ينسي 200 ألف دولار أمريكي على الطريق.. ومفأجاة سارة حدثت له

نتيجة العجلة في التوجه إلى عمله نسي مواطن روسي مبلغًا كبيرًا من المال يقدر بـ 200 ألف دولار على قارعة الطريق.

ونسي المواطن الروسي وهو أحد سكان مدينة بيروبيدجان، الواقعة في الشرق الأقصى الروسي حقيبة معبأة بملايين الروبلات «15 مليون روبل» وهو ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي.

مفأجاة انتظرته

ولحسن الحظ، عثرت الشرطة المحلية على الحقيبة وأعادتها إليه بكامل محتوياتها، وفقًا ما أكدته «روسيا اليوم».

صيدلاني روسي يستخراج السم ويحوله لدواء

وعرضت قناة العربية الفضائية فيديو لـ صيدلاني روسي يعيش بين الأفاعي، مهمته اليومية استخراج سم الأفاعي وتحويله إلى دواء.

ويجمع الصيدلاني الروسي «كوكينكو» الأفاعي بهدف استخلاص سمها واستخدامه في الطب.

وقال الصيدلاني الروسي فاسيلي كوكينكو، إن الثعابين التي يستخدمها تكون في مرحلة بلوغها، ولا يقل طولها عن 50 سنتيمترا، وتتراوح أعمارها ما بين 4 و5 سنوات، وكثير منها أنجب مرة أو مرتين.

ويستخرج الصيدلاني الروسي «كوكينكو» السم ويحوله إلى بلورات ثم إلى مراهم طبية تستخدم في مجالات عدة، مثل علاج العضلات وما يماثلها.

وأشارت الصيدلانية كسينيا أنتونوفا، إلى أن الأدوية التي تحتوي على السم تساعد في الاضطرابات العصبية، وكذلك مع مشاكل الجهاز العضلي الهيكلي بما في ذلك الأم العضلات، خاصة عندما يعاني منها الرياضيون بعد تدريب طويل ومرهق.