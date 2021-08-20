الخبيري: الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية الحل الأمثل لمواجهة كورونا 

قال النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، إنه يجب علي المواطنين الأخذ بالحيطة والحذر والاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية ولا نتهاون في اتباعها ، لافتا الي ضرورة الاستمرار فى ارتداء الكمامة والمطهرات الي ان ينتهي هذا الوباء من مصر والعالم .

وأشار عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد"، إلى أن تصريحات مستشار الرئيس للصحة الدكتور عوض تاج الدين بارتفاع نسب الإصابة ، يدعونا إلى التعامل بشكل جاد مع الأمر والعودة إلى إتباع الإجراءات الإجراءات الاحترازية بشكل قوي حتي تتخطي هذه المرحلة، مؤكدا أن الدولة تقوم بدورها ويجب على المواطن أن يحافظ على نفسه وأسرته .

وطالب عضو مجلس النواب، المواطنين بضرورة التسجيل في مواقع وزارة الصحة للحصول علي التطعيمات اللازمة، قائلا: يجب علي المواطنين الاهتمام بالحصول على لقاح كورونا حتي نصل لمرحلة الأمان.

يذكر أن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، قال ان هناك إمكانية لوجود متحورات كورونا في مصر، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع الوضع الحالي وفقا للظروف الصحية مع رصد دقيق لعدد الحالات، مع العلم أن هناك زيادة في أعداد الإصابات بنسبة 10%.

وتوقع محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إن تحورات كورونا الجديدة موجودة بكل العالم، مؤكدا أن المتحور دلتا يزداد في البلدان المنتشر فيها.

وأوضح محمد عوض تاج الدين، أن الدولة بدأت في إعطاء لقاحات كورونا وفقا للأولويات، ولذلك كان التركيز الطواقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لكن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أعلنا عن التوجه نحو تطعيم الطلاب والمدرسين ومن هم لهم علاقة بالعملية التعليمية وسيكون إلزاميا، إضافة إلى تطعيم المسافرين بالخارج.

وأشار تاج الدين ، إلى أن مصر منذ فترة طويلة وضعت إستراتيجية محددة وهي الحصول على أكبر كمية من لقاحات كورونا من مصادر متعددة، مؤكدا أن هدفنا تطعيم أكبر قدر من السكان