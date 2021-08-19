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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آخر إحصائيات فيروس كورونا.. إسلام عناني: الوضع الوبائى سيستمر حتى 2024

لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إننا سنستمر تحت مظلة الوباء على الأقل من سنة إلى ٣ سنوات، وبدأت هذه التوقعات تظهر فى نهاية ٢٠٢٠.

وأضاف "عنان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “٨ الصبح”، المذاع على “فضائية دى أم سى”، أن هناك احتمالية لاستمرار الوباء إلى ٢٠٢٤ حتى تتم محاصرته.

وأشار أستاذ علم انتشار الأوبئة، إلى أن “هناك توزيعا عادلا وسريعا للقاحات، ولكننا بدأنا فى التعايش مع الوضع الوبائي أفضل من دول كثيرة بالعالم تدهور الحال لديها كثيراً بسبب وباء كورونا”.
وأوضح الدكتور إسلام عناني أن الهند تسجل 300 ألف اصابة بالسلالة الجديدة من كورونا لليوم العاشر على التوالي يوميا.
وأكد أن كل التحورات الجديدة علي فيروس كورونا انتشرت بمختلف دول العالم، مردفا: "تحور إنجلترا وجنوب أفريقيا انتشر في دول عديدة".

دكتور إسلام عنان علم انتشار الاوبئة الوباء وباء كورونا الدكتور إسلام عناني

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