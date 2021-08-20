قطع المياه عن 7 مناطق رئيسية بالقاهرة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق رئيسية اليوم الجمعة.

وأكدت الشركة أن مناطق الإنقطاع تشمل ( أرض الجولف – قاعدة ألماظة الجوية – الـ7 عمارات – مجمع الجلاء – ميدان تريومف – مستشفى الجلاء – مستشفى الطيران)، وذلك اعتباراً من الساعة الـ12 منتصف ليل اليوم الجمعة ، وحتى الساعة الـ6 صباح غدا السبت، لمدة 6 ساعات .

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.