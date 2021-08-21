عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل المغربي: نحرص على إقامة علاقات بناءة ومتوازنة مع دول الجوار

العاهل المغربي الملك
العاهل المغربي الملك محمد السادس

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن بلاده تحرص على إقامة علاقات بناءة ومتوازنة مع دول الجوار، كما تسعى إلى تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات مع إسبانيا. 


وقال العاهل المغربي- في خطابه للشعب المغربي في الذكرى 68 لثورة الملك والشعب- إن أعداء الوحدة الترابية للمغرب لايريدون مغربا موحدا قويا.


وأضاف أن المغرب يتعرض لهجمات مدروسة في الفترة الأخيرة، من طرف بعض الدول، والمنظمات المعروفة بعدائها للبلاد، وأن المغرب مستهدف لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار. 


وأوضح أن قواعد التعامل الدولي تغيرت، وأن دولنا أصبحت قادرة على تدبير أمورها، مؤكدا أن المؤامرات لن تزيد المغرب إلا إيمانا وإصرارا على الدفاع عن مصالحه العليا.

العاهل المغربي الملك محمد السادس الملك والشعب اسبانيا

ترشيحاتنا

شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.. حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم السبت

جامعة حلوان تبدأ استقبال طلاب المرحلة الأولى تنسيق 2021.. اليوم

ما حكم العمل في البنوك؟ الإفتاء تجيب "فيديو"

الآثار الجانبية للقاح موديرنا : الأعراض التسعة الشائعة بعد الإصابة بـ Covid

الرئيس التونسي: لا أخاف إلا رب العالمين

بعد تعرضها للتنمر بسبب صوتها.. هنا الزاهد: المتنمر مريض نفسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم

أحمد موسى عن ضربة جزاء الزمالك: ألقِ نفسك بمنطقة الجزاء تحصل على هدية

السعودية.. قرار عاجل بشأن ماء زمزم

بث مباشر .. مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

أفضل طريقة للنوم في دقيقة بدون أرق

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

عبدالحفيظ وموسيماني ينهيان أزمة كهربا ولاعب المصري

بيان جديد من السودان بشأن منسوب النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. جت سلامات.. وائل الإبراشي يكشف تطورات حالته الصحية

25 يومًا .. معاناة أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز في المستشفى

لطلب غريب.. تفاصيل محاولة اقتحام الكونجرس بـ سيارة مشبوهة

فيديو جراف.. بالتقسيط .. خطوات الحصول على دراجة من وزارة الشباب والرياضة

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ