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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات .. تقديم 56.131 جرعة لقاح ضد كورونا خلال 24 ساعة

صدى البلد

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” بأن المراكز الصحية في البلاد تواصل تقديم لقاحات «كوفيد 19» لجميع المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء الدولة، بغية الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 56.131 جرعة لقاح خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 17.622.541 جرعة.

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كما بلغ  معدل توزيع اللقاح 178.18 جرعة لكل 100 شخص.

فيما بلغت  أعداد الإصابات اليومية بالفيروس انخفاضها الملحوظ في الدولة، لتسجل أمس 1070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أدنى معدّل لها منذ بداية العام.

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