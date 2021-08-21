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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديدات أمنية.. إنذار خطير من السفارة الأمريكية في أفغانستان لرعاياها

إنذار خطير.. السفارة
إنذار خطير.. السفارة الأمريكية في كابول تحذر رعاياها

أصدرت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول اليوم السبت تحذيرا خطيرا لرعاياها.

وحذرت السفارة الأمريكية رعاياها من الوصول إلى مطار كابول أو الاقتراب من بوابتها بسبب التهديدات الأمنية.

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، تفاصيل عملية إجلاء تمت خارج أسوار مطار العاصمة الأفغانية كابول.

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وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الجيش استخدم 3 طائرات هليكوبتر عسكرية لنقل 169 أمريكيا إلى المطار في كابول من مبنى يبعد عن المطار 200 متر فقط.


وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، إنه تم اتخاذ قرار إجلاء الـ169 أمريكيا باستخدام طائرات الهليكوبتر، الخميس الماضي، بسبب عدم استطاعتهم الوصول إلى بوابة المطار.

وأوضح أن العملية تمت أمس الجمعة، وقامت الطائرات الهليكوبتر بنقلهم من فندق بارون القريب، وتابع: "تم إنقاذ الـ169 أمريكيًا وذكرهم الرئيس جو بايدن خلال خطاب ألقاه في وقت سابق أمس الجمعة".

وتهدف الولايات المتحدة لتكثيف جهود إجلاء آلاف الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر تحت حكم حركة طالبان.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قال مسؤول أمريكي، إن هناك حوالي 5800 جندي أمريكي حاليا في مطار العاصمة الأفغانية كابول للمساعدة في جهود الإجلاء.

وأصدر لويد أوستن وزير الدفاع أوامر بتوجيه حوالي 6000 جندي إلى كابول، وهو عدد من المتوقع الوصول إليه في الأيام المقبلة.

وتشارك طائرات من العالم بأسره في جسر جوي يقوم منذ الأحد بإجلاء دبلوماسيين وأجانب وأفغان من مطار كابول، الذي تسيطر حركة طالبان بشكل محكم على محيطه.

 

كابول أفغانستان طالبان السفارة الأمريكية أفغان

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