روما: حماية المدنيين في أفغانستان أولوية الناتو الرئيسة الآن

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن "أولوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) حاليا هي حماية المدنيين في أفغانستان".

وأضاف دي مايو - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسامد)، اليوم السبت - "أننا في وقت يجب أن يواجه الحلف نتائج التزامه في أفغانستان ويفكر فيها بجدية، فخطورة الوضع الحالي واضحة للجميع".

وتابع: "من الأساسي أن يستمر مطار كابول في العمل طوال الوقت اللازم.. وأولويتنا الرئيسة الآن هي حماية المدنيين".

