حملة تمونية مكبرة على المخابز في الدقهلية

شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية حملة تمونية برئاسة السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية وذلك بالتنسيق مع العقيد هانى ابوليلة مدير مباحث تموين الدقهلية واسنهدفت الحملات التموينية المخابز والمحلات وضبط المخالفين وتحت إشراف عادل الباز مدير إدارة تموين السنبلاوين.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز بناحية طريق ميت غمر وذلك لتصرفة فى 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم 82 % × 50 كيلو من الدقيق الاستراتيجى بالمخبز وبفحص الدقيق وجد صاحب المخبز قام بتعبئة شكاير الدقيق عدد 13 شيكارة سرس رجوع أرز و7 شيكارة خليط زوائد ليوهم الحملة أن حصة الدقيق مضبوطة وتم التحفظ على الكمية وحرر محضر جنح أمن دولة طوارئ ضد صاحب المخبز وذلك للغش التجارى.

وتم تحرير محضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز بناحية ملتاز بالسنبلاوين لتصرفة فى عدد 5 شيكارة دقيق بلدى مدعم 82 % × 50 كيلو.

محضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز بناحية طريق ميت غمر بالسنبلاوين وذلك لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جرام في الرغيف الواحد. بالإضافة إلى تصرفه في 3 شيكارة دقيق بلدى مدعم 82 % × 50 كيلو. محضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز طريق نوب طريف وذلك لتصرفة فى 3 شيكارة دقيق بلدى مدعم 82 % × 50 كيلو.



وتم عمل حضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز بناحية بشمس وذلك لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 10 جرام فى الرغيف الواحد. إضافة إلى تصرفه في عدد 2 شيكارة دقيق بلدى مدعم 82 % × 50 كيلو.

كما تم تحرير محضر إثبات حالة ضد صاحبه مخبز بناحيه الطبايخة وذلك لإنتاجها خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جرام في الرغيف الواحد.



وتحرر محضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز بناحيه شارع الإدارة التعليمية بالسنبلاوين وذلك لانتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جراما في الرغيف الواحد.

وتم تحرير محضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز بناحيه بشمس وذلك لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 12 جراما فى الرغيف الواحد.

وتم عمل محضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز بناحية طريق نوب طريف بالسنبلاوين وذلك لانتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 12 جرام فى الرغيف الواحد.

وتم عمل محضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز بناحيه نوب طريف وذلك لانتاجها خبز ناقص الوزن بمقدار 13 جراما فى الرغيف الواحد.

وأيضا تم عمل محضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز بناحية نوب طريف وذلك لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 13 جرام فى الرغيف الواحد.

كما تم عمل محضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز بناحية البستان بالسنبلاوين وذلك لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات محضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز بناحية السنبلاوين وذلك لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات.