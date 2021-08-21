عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملة تمونية مكبرة على المخابز في الدقهلية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية حملة تمونية برئاسة السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية وذلك بالتنسيق مع العقيد هانى ابوليلة مدير مباحث تموين الدقهلية واسنهدفت الحملات التموينية  المخابز والمحلات وضبط المخالفين وتحت إشراف  عادل الباز مدير إدارة تموين السنبلاوين.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز بناحية طريق ميت غمر وذلك لتصرفة فى 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم 82 % × 50 كيلو من الدقيق الاستراتيجى بالمخبز وبفحص الدقيق وجد صاحب المخبز قام بتعبئة شكاير الدقيق عدد 13 شيكارة سرس رجوع أرز و7 شيكارة خليط زوائد ليوهم الحملة أن حصة الدقيق مضبوطة وتم التحفظ على الكمية وحرر محضر جنح أمن دولة طوارئ ضد صاحب المخبز وذلك للغش التجارى.

وتم تحرير محضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز بناحية ملتاز بالسنبلاوين لتصرفة فى عدد 5 شيكارة دقيق بلدى مدعم 82 % × 50 كيلو. 

محضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز بناحية طريق ميت غمر بالسنبلاوين وذلك لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جرام في الرغيف الواحد. بالإضافة إلى تصرفه في  3 شيكارة دقيق بلدى مدعم 82 % × 50 كيلو. محضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز طريق نوب طريف وذلك لتصرفة فى  3 شيكارة دقيق بلدى مدعم 82 % × 50 كيلو. 


وتم عمل حضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز بناحية بشمس وذلك لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 10 جرام فى الرغيف الواحد. إضافة إلى تصرفه في عدد 2 شيكارة دقيق بلدى مدعم 82 % × 50 كيلو.

كما تم  تحرير محضر إثبات حالة ضد صاحبه مخبز بناحيه الطبايخة وذلك لإنتاجها خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جرام في الرغيف الواحد. 


وتحرر محضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز بناحيه شارع الإدارة التعليمية بالسنبلاوين وذلك لانتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جراما في الرغيف الواحد.

وتم تحرير محضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز بناحيه بشمس وذلك لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 12 جراما فى الرغيف الواحد.

 وتم عمل محضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز بناحية طريق نوب طريف بالسنبلاوين وذلك لانتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 12 جرام فى الرغيف الواحد.

وتم عمل محضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز بناحيه نوب طريف وذلك لانتاجها خبز ناقص الوزن بمقدار 13 جراما فى الرغيف الواحد.

وأيضا تم عمل محضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز  بناحية نوب طريف وذلك لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 13 جرام فى الرغيف الواحد.

كما تم عمل محضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز بناحية البستان بالسنبلاوين وذلك لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات محضر إثبات حالة ضد صاحب مخبز  بناحية السنبلاوين وذلك لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات.

مديرية التموين اخبار الدقهلية الدقهلية وكيل وزارة

موضوعات متعلقة

التموين: توقف المنظومة التموينية الثلاثاء المقبل.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

بث الدوري الإيطالي مجانا .. في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تظلمات الثانوية العامة 2021 |التعليم تتلقى 107 ألف تظلم في 5 ساعات

أسعار أقل وتقنيات أعلى.. شركات سيارات كهربائية صينية تتفوق على تسلا

موتورولا تستعد لإطلاق تحفتها الجديدة Moto G50 5G بإمكانيات مميزة.. مواصفات

تنسيق الجامعات 2021 | عين شمس: استقبلنا الطلاب اليوم في 13 معملا بـ 5 كليات

السيسي يوجه الشركة المصرية للتعدين بحسن إدارة واستغلال الثروة المعدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الاحتيال باسم بنك مصر| عقوبات رادعة لسارقي حسابات العملاء

تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

أحمد موسى عن ضربة جزاء الزمالك: ألقِ نفسك بمنطقة الجزاء تحصل على هدية

أفضل طريقة للنوم في دقيقة بدون أرق

تفاصيل أزمة مدافع المصري وطرده من معسكر الفريق بعد رباعية الأهلي

النائب العام يشكل لجنة عليا لوضع استراتيجية النيابة في التحول الرقمي

تحذير عاجل من الحكومة السودانية بسبب منسوب مياه النيل.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديو مسيئ .. 3 شباب يعتدون على مسن وزوجته بطريقة مهينة

فيديو جراف.. قصة ميرنا الهلباوي ومحمد عطية من الألف إلى الياء

تعديلات مرتقبة .. زيادة الإيجار ومنع التوريث للإيجارات القديمة

تركت حزنا شديدا.. قصة سيدة نعاها شيخ الأزهر

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

اﻟﻤﺰﻳﺪ