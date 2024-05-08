لبلبة: عاطف الطيب أعاد اكتشافي وطوّل عمري الفني | وصور

اختتمت فعاليات مهرجان بردية لسينما الومضة دورة المخرج الراحل "عاطف الطيب"، والذى تنظمه مؤسسة بردية للثقافة والفنون تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية فى الفترة من 1 حتى 7 مايو 2024، هذا ويتقلد منصب رئيس المهرجان الكاتب الكبير "عبد الرحيم كمال"، ويشغل منصب مؤسس ومدير المهرجان الكاتبة عزة أبو اليزيد، وضيف شرف المهرجان دولة فلسطين الحرة.



وقالت لبلبة في كلمتها "أشكر مهرجان سينما الومضة لتكريمي كما أقدم الشكر للكاتب عبدالرحيم كمال رئيس المهرجان، وإدارة المهرجان لتكريمي عن مشواري الفني الطويل".

استطردت لبلبلة "أجمل شيء أن هذه الدورة تحمل اسم المخرج الراحل عاطف الطيب، الأستاذ عاطف الطيب أعاد اكتشافي وطوّل عمري الفني لأني أتغيرت بعد ماكنت بضحك الناس، بكيت الناس، والفيلمين اللي عملتهم معاه "ضد الحكومة"، و"ليلة ساخنة" هما من أهم الأفلام في حياتي".

وكرمت إدارة المهرجان ضيفة شرف حفل الختام النجمة "لبلبة"، والتى عملت مع المخرج الراحل العظيم أجمل أفلامهما سويًا مثل "ضد الحكومة"، و"ليلة ساخنة"، كما كرم المهرجان الإعلامية الكبيرة "سلمى الشماع" لتاريخها الكبير فى برامج السينما وأهمها برنامج زووم.

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