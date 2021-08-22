عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صدمة العمر.. كويتية تكتشف أن صديقتها ليست امرأة!

صدمة العمر.. كويتية
صدمة العمر.. كويتية تكتشف أن صديقتها ليست امرأة!

تعرضت فتاة في الكويت لصدمة عمرها، فبعدما تعرفت على شابة أخرى منذ أسابيع، وخرجت معها مرات عدة، وبعد الحديث عن تفاصيل الحياة، اكتشفت بالصدفة أن صديقتها ليست امرأة، بل إنه شاب يتشبه بالجنس الآخر.

وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية، اكتشفت الفتاة الجامعية الحقيقة الصادمة، بعدما طلبت الاستغاثة وتوجهت إلى أحد مراكز الشرطة في الكويت، للاستنجاد برجال الأمن من صديقتها التي كانت معها في السيارة، متهمة إياها بمحاولة استدراجها لتعاطي المخدرات.

وعن التفاصيل، يقول مصدر أمني للصحيفة إن رجال الأمن فوجئوا في ساعة متأخرة قبل يومين، بوقوف سيارة الفتاة أمام قسم الشرطة، والاستغاثة بهم من صديقتها التي كانت رفقتها، حيث توجه رجال الأمن إلى السيارة للاستعلام عن السبب.

صاعقة تقتل 500 خروف مرة واحدة في هذه الدولة.. فيديو

خطف القاصرات والقتل بدم بارد.. مشاهد مأساوية يحكيها أفغاني عن حركة طالبان |صور

كما طالب رجال الأمن الفتاتين الدخول إلى مركز الشرطة للكشف عن سبب الخلاف بينهما، والاستماع إلى شكوى المدعية.

وأضاف المصدر الأمني "وجهت الفتاة المدعية الاتهام إلى صديقتها بأنها تحثها على تعاطي المخدرات لتحسين مزاجها.. ما دفعها للتوجه إلى المخفر للاستنجاد برجال الأمن".

وقالت الفتاة إنها تعرفت على صديقتها منذ أسابيع وخرجتا مرات عدة، وتحدثتا في تفاصيل كثيرة، وشعرت بأنها إنسانة جيدة توجه لها النصح، إلا أنها شعرت بصدمة بعد أن طلبت منها تعاطي المخدرات.

وزعمت المدعي عليها "ألصديقة" والتي ارتدت فستان وباروكة، أن ما ذكرته الفتاة الكويتية غير صحيح، قبل أن يتم اكتشاف الحقيقة.

وعندما توجه رجال الأمن إلى سيارة الفتاة ة لإحضار الإثبات الشخصي للمدعى عليها من حقيبتها النسائية عثر فيها على هوية شاب كويتي يبلغ من العمر 23 عامًا، إلى جانب أدوات تعاطي مخدرات.

وبمواجهة الفتاة المزيفة ببطاقة الهوية، أقر أنه شاب يميل للجنس الآخر ويرتدي زيهم، ثم تم نزع ملابس الأنثى والشعر المستعار.

وأكدت وسائل إعلام كويتية إحالة الشاب والمضبوطات إلى المباحث الجنائية، بتهمة التشبه بالجنس الآخر والاشتباه في تعاطي مواد مخدرة.

ويعاقب القانون في الكويت "المتشبهين بالجنس الآخر" بالحبس مدة لا تتجاوز السنة الواحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تطبق السلطات الكويتية عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها.

الكويت فتاة كويتية تشبه بالجنس الآخر اخبار الخليج منوعات

موضوعات متعلقة

الكويت تسقط الجنسية عن 54 مواطنا

فتاة أفغانية تجبر أنجلينا جولي على دخول إنستجرام.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

لم تتم الصفقة.. ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بالشرقية

شقيقة عزت أبو عوف: كان يحب الحياة وفعل الخير

هل صلاة الصبح تعوض صلاة الفجر؟.. الإفتاء تجيب

محمد القوصي يكشف أهمية إطلاق 4 أقمار صناعية جديدة

تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف هونر Magic Fold القابل للطي

صدمة العمر.. كويتية تكتشف أن صديقتها ليست امرأة!

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من سمية الخشاب عقب عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني

الإسماعيلي فى خطر والبنك الأهلي مهدد بالهبوط.. ترتيب الدوري المصري

حسن حظ مصر والسودان.. الملء الثاني لسد النهضة كأن لم يكن.. تفاصيل

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

هبوط الإنتاج الحربي وأسوان رسميا.. والمنافسة تشتعل بين البنك الأهلي ووادي دجلة

رسميا .. عمر كمال عبد الواحد يعلن انضمامه لـ الزمالك

مصر للطيران تستعد لتشغيل رحلات منتظمة من وإلى مطار برنيس الدولي

الفقي: لا يمكن تحميل السيسي أخطاء قرون.. وإثيوبيا تصف النيل بالخائن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديوجراف.. الزوجة الرابعة .. عقد قران أحمد سعد على علياء بسيوني

يباع في المتاجر.. "تسلا بوت" أول روبوت يشبه الإنسان العام القادم

فيديوجراف.. الجمهور جاب حقها.. هنا الزاهد تتعرض للتنمر

ثانوية عامة.. مؤهلات الفنانين الدراسية بعضها مفاجأة | فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

اﻟﻤﺰﻳﺪ