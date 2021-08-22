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رياضة

بعثة سيدات تنس طاولة الأهلي تصل القاهرة اليوم بعد التتويج بالبطولة العربية

صدى البلد

تصل بعثة فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي، إلى القاهرة، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، قادمة من العاصمة الأردنية عمّان، بعد تتويجها بلقب البطولة العربية للأندية.

وحقق فريق سيدات «تنس طاولة الأهلي» اللقب بعد الفوز على غاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-0، في نهائي البطولة، والذي أقيم مساء أمس السبت، على صالة جامعة عمان الأهلية بالأردن.

وكان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قد حرص على تهنئة الجهاز الفني ولاعبات فريق سيدات «تنس طاولة الأهلي» عقب التتويج بالبطولة العربية، مشيدًا بالجهاز الفني والأداء المتميز، والروح العالية، مشيرًا إلى أن فوز الأهلي بالبطولة يضع مسئولية كبيرة على لاعبات الفريق، ويدفعهن إلى تحقيق المزيد من البطولات.

وحقق فريق سيدات تنس الطاولة بالأهلي، نتائج متميزة خلال مشوار المشاركة في البطولة، وتمكن من الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات، على حساب الأرثوذكسي الأردني بنتيجة 3-0، وغاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-1، والعربي الكويتي بنتيجة 3-0.

وفي مباراة الدور نصف النهائي، تمكن من الفوز على المرأة القطري بنتيجة 3-0، ليصعد للمباراة النهائية، ويتوج باللقب العربي على حساب غاز الجنوب العراقي.

وضمت قائمة فريق «سيدات تنس طاولة الأهلي» التي شاركت في البطولة العربية للأندية كلا من: «نادين الدولتلي، ومروة هشام الهضيبي، ومريم هشام الهضيبي، وسارة عبد العزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة».

ويترأس بعثة «تنس طاولة الأهلي» الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا،وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.

الأهلى سيدات تنس الطاولة البطولة العربية للأندية نادين الدولتلي مروة هشام الهضيبي مريم هشام الهضيبي هنا جودة

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