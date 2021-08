نشرة الأخبار.. توقعات بزيادة إصابات كورونا منتصف سبتمبر.. تطعيم جميع العاملين في التعليم والجامعات.. تفاصيل حالة الطقس غدا

وزيرة الصحة: تطعيم جميع العاملين في التعليم والجامعات حتى سبتمبر المقبل

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، وزير صحة جيبوتي الدكتور أحمد عبد الله، والوفد المرافق له، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، لبحث الخطوات التنفيذية لإنشاء المستشفى المصري بجيبوتي، كأول مسشتفى متخصص في النساء والولادة والأطفال.

الرطوبة 90 % .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الطقس غدا، الأثنين، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تعاون بين العربية للتصنيع ووكالة الفضاء المصرية لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة واستغلال القدرات التصنيعية والبحثية الوطنية , لتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030

الصحة: نتوقع زيادة في إصابات كورونا منتصف سبتمبر

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه من المتوقع أن ترتفع أعداد الإصابة بفيروس كورونا منتصف شهر سبتمبر المقبل، مؤكدة أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين قبل الموجة الجديدة الشهر المقبل.

الصحة: منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا مقار عملهم

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم تطبيق منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا مقار عملهم بداية من شهر أكتوبر المقبل.

المدينة الذهبية المفقودة.. حواس يبهر الأمريكان بالاكتشافات الأثرية الجديدة

عقد السفير أحمد شاهين، قنصل مصر العام في لوس أنجلوس، مؤتمرا صحفيا، في السفارة المصرية للإعلان عن البرنامج التي تقيمه "نادين عبد الغفار"for ever is now" رئيس مجلس إدارة مؤسسة "آرت دي ايجيت" للإعلان عن المعارض التي سوف تقام في منطقة الهرم، ٢١ أكتوبر إلى ٧ نوفمبر.

البيئة : إقامة أول طريق اخضر بمحمية وادى الحيتان بالفيوم

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البدء فى إقامة أول طريق أخضر داخل موقع بالقائمة الخضراء وموقع تراث طبيعي عالمي بمحمية وادى الحيتان بمحافظة الفيوم وذلك فى إطار خطة الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية وإدارتها وفق النظم العالمية لتحقيق الحفاظ على الموارد الطبيعية