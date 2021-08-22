الصحة: نتوقع زيادة في إصابات كورونا منتصف سبتمبر

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه من المتوقع أن ترتفع أعداد الإصابة بفيروس كورونا منتصف شهر سبتمبر المقبل، مؤكدة أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين قبل الموجة الجديدة الشهر المقبل.

وأكدت، أنه تمت زيادة مراكز تطعيمات المسافرين للخارج بلقاح كورونا إلى 145 مركزا فى 27 محافظة بالجمهورية، لافتة فى مؤتمر صحفى اليوم أنه تم تخصيص مركز تطعيمات أرض المعارض وأكاديمية الفنون بالجيزة ومدينة البحوث فى الإسكندرية لتطعيمات المسافرين بطاقة 60 الف مواطن فى اليوم .



وأضافت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه تم وضع آلية تنسيقية بين وزارة الصحة والقوى العاملة والهجرة لتطعيم من سبق تطعيمهم بلقاح كورونا الذى لم تعتمده بعض الدول مثل سينوفارم وسينوفاك وسيتم توفير جونسون واسترازينكا لهم للتطعيم .

وقالت وزيرة الصحة والسكان: "نؤمن التطعيمات للمسافرين للدراسة والعلاج والعمل بينما من يرغب فى السفر للسياحة وتم تطعيمه لن يتم تطعيمة مرة أخرى وتابعت تم تخصيص مركز تطعيمات فى مقر وزارة التعليم العالى بحى السفارات بمدينة نصر للطلاب المبعوثين للدراسة .

واستكملت: "مصر ستستقبل جرعات لقاح جونسون واسترازينكا بداية يوم 29 اغسطس الجارى وتابعت يمكن وفقا لرأى منظمة الصحة العالمية تقليل الفترة بين الجرعة الأولى والثانية للقاح استرازينيكا نكا ل 4 اسابيع بدلا من 12 اسبوع بمعنى يمكن الحصول على الجرعة الثانية من لقاح استرازينكا بعد شهر من الجرعة الأولى".

وأضافت وزيرة الصحة والسكان : خلال شهرى اغسطس وسبتمبر سنكون انتهينا من 3.2 مليون مواطن من تطعيم العاملين فى الجامعات والطلاب وكذلك 2 مليون من العاملين فى التربية والتعليم وتابعت : قبل حلول شهر اكتوبر سنكون انتهينا من تطعيمهم ولابد ان يحصلوا على اللقاح وأشارت : تم تخصيص ايقونة خاصة للعاملين فى التربية والتعليم على موقع حجز اللقاح لتسجيلهم وتصلهم رسالة لاحصول على اللقاح خلال 72 ساعة .

وأوضحت : 700 الف مواطن يعملون فى القطاع الصحى تم تطعيم 95% منهم حتى الان بلقاح كورونا مضيفة أنه لا يوجد جرعة ثالثة ولا رابعة للذين تم تطعيمهم وقالت نكتفى بجرعتين فقط ولا يوجد جرعات تنشيطية .



وحول الزيادة فى اصابات كورونا قالت وزيرة الصحة والسكان متوقع أن يكون هناك زيادة كبيرة فى اصابات كورونا فى النصف الثانى من شهر سبتمبر مضيفة : سيتم تطعيم جميع العاملين فى القطاع الحكومى من اول اكتوبر على ان يكون جميع العاملين بالوزارات والدواوين والهيئات والمؤسسات قد حصلوا على التطعيم .



وكشفت عن توفير اللقاح المصرى الخاص بكورونا فتكسيرا سينوفاك بداية من اليوم او الغد على أقصى التقديرات وسيتم انتاج من 15 الى 18 مليون جرعة شهريا من لقاح فاكسيرا سينوفاك وقالت بداية من الشهر القادم سيتم توفير 5.2 مليون جرعة من لقاح كورونا لفايزر وموديرنا

وأضافت أنه سيتم تطبيق منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا مقار عملهم بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وشدد على ضرورة التسجيل والحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد لمواجهة الجائحة.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، انه سيتم تلقيح كل العاملين بقطاع التربيه والتعليم باكثر من 2 مليون مواطن،و التعليم العالي باكثر من 3 مليون مواطن، و الانتهاء منهم قبل بدء العام الدراسي.

وأضافت أنه تم تخصيص اختيارات معينه علي موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة، ليحصل قطاع التعليم علي اللقاح بعد 72 ساعه.

وأكدت، علي توفير مركز بمبني التعليم العالي بمدينه نصر بحي السفرات، للمبعوثين الي الخارج، للتلقيح بنفس اليوم.

واكدت زايد، ان كل لقاحات كورونا المستخدمة في مصر امنه وذات فعالية، ولن يتم إعادة التلقيح الا لفئات معينه، مضيفًا ان القطاع الصحي تم تلقيح اكثر 90 ٪ من الاطقم الطبيه والعاملين بالقطاع الصحي.



وأضافت هالة زايد، أنه حتى الآن ملتزمون بجرعات منظمة الصحة العالمية، للقاحات، ولن يتم إعطاء جرعات ثالثه أو رابعة، محفظة أو منشطة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه سيتم توفير شحنات من لقاح جونسون آند جونسون يوم 29 الشهر الجاري.

وأفادت زايد بأنه طبقا لمنظمة الصحة العالمية، سيتم تقليل المده الزمنية للقاح استرازينيكا، إلى أربعة أسابيع فقط.

وأشار إلى أن جار توفير جرعات التطعيم الخاصة للمسافرين وخاصة جونسون اند جونسون، وفي حالة نفاذ لفترة معينة، سيتم استخدام لقاح أسترازينيكا.

وأفادت، بأنه تم تخصيص 3 ميجا سنتر، بالقاهرة بأرض المعارض، الجيزة بأكاديمية الفنون، والإسكندرية بمدينة البحوث، ويستقبلون حوالي 60 مواطنا يوميا.

وأضافت زايد، أن وزارة القوى العاملة ووزارة الهجرة، مسؤوله علي إدراج وتحديد، المسافرين للخارج، الذين اخذوا لقاح سينوفاك، سيتم اعطائهم جرعات جونسون اند جونسون، لأغراض العلاج والعمل والتعليم فقط

وعقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان مع نظيرها من دولة چيبوتي، مؤتمر صحفي، للإعلان عن تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال الصحة.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، ان المستشفي المصري للنسا وللتوليد ورعايته الأطفال، بدوله جبوتي تعد اول عمل لدعم قطاع الصحة من خلال مصر.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، ان ذلك جاء وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم قطاع الصحة بدولة جبوتي.



و تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الشقيقة والصديقة، أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتان بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى الأشقاء بدولة جيبوتى.

ومن جانبه أعرب الجانب الجيبوتى عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية وتقديمها كل أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة، مؤكدين أهمية تلك المساعدات فى دعم قطاع الصحة الجيبوتى والتغلب على كل الشدائد التى يواجهها الشعب الجيبوتى.

تأتى تلك المساعدات انطلاقًا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والوقوف معهم فى مواجهة المحن والأزمات.