نشرة العالم| بيان عاجل من نصر الله بشأن الغاز المصري.. طالبان تدق طبول الحرب الأهلية في أفغانستان

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد لكم أبرزها في التقرير التالي:

قبل وقوع الكارثة.. كيف تستعد الصين لمواجهة التغير المناخى |فيديو

حذرت صحيفة صينية، من أن الصين يمكن أن تواجه كارثة بسبب التغيرات المناخية والاحتباس الحراري الذي يشهده العالم بصورة جعلت العديد من المناطق تتعرض لفيضانات شديدة أو أمطار غزيرة غير مسبوقة.

قائد المقاومة في أفغانستان: سنتصدى لـ "طالبان" كما أوقفنا الاتحاد السوفيتى

أكد أحمد مسعود نجل زعيم الحرب الأفغاني السابق أحمد شاه مسعود، أن وادي بنجشير لن يتم تسليمه لحركة طالبان، مضيفًا أن الأخيرة إذا حاولت السيطرة على المنطقة فهم مستعدون للمقاومة.

بوتين يعلن تعافي اقتصاد روسيا من تأثيرات وباء كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، تعافي الاقتصاد الروسي من تأثيرات تفشي وباء فيروس كورونا في روسيا.

مستشار الأمن الأمريكي: مستمرون في ضمان أمن كابول

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي “جيك سوليفان”، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة مستمرة في ضمان أمن العاصمة الأفغانية كابول.

الكشف عن هوية مشتبه به في محاولة اغتيال قيس سعيد

قالت قناة "العربية" السعودية إن المشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد تونسي الجنسية ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي.

رئيس وزراء إسرائيل: سأقدم لـ بايدن خطة لإنهاء خطر إيران

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم “الأحد”، إنه سيقدم للرئيس الأمريكي جو بايدن خطة وضعتها حكومته لكبح جماح إيران، وذلك عندما يلتقي الاثنان بواشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

قادم من دولة شقيقة.. هذا هو الإرهابي المخطط لاغتيال قيس سعيد

أفادت جريدة "الشروق" التونسية، اليوم الأحد، أن قوات الأمن في تونس تمكنت من ضبط إرهابي خطط لاغتيال الرئيس قيس سعيد خلال زيارة كان سيؤديها إلى إحدى المدن الساحلية، الواقعة شرقي تونس.

لبنان .. بيان عاجل من حسن نصر الله بشأن توريد الغاز المصري

وأضاف نصر الله في تصريحات صحفية: "نحن لسنا بديلاً عن الدولة ولا عن الشركات المستوردة ولا عن المحطات ولا نريد أن ننافس أحداً ونطالب الحكومة في لبنان بتخفيف معاناة الناس وتحمّل مسؤولياتها".

رئيس وزراء السويد يعلن تنحيه عن منصبه في نوفمبر المقبل

أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين اليوم "الأحد"، تنحيه عن رئاسة الحزب الديمقراطي الاشتراكي بمؤتمر الحزب في نوفمبر المقبل، وذلك قبل عام من الانتخابات المقبلة.

7.4 مليون إصابة و188 ألف وفاة حصيلة فيروس كورونا في أفريقيا

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 7 ملايين و464 ألف إصابة مؤكدة، و188 ألف وفاة بكورونا لدى الدول الأعضاء منذ بدء الجائحة بينما تعافى 6 ملايين و577 ألف شخص.

التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

تركيا الأولى.. دول رفضت استقبال مواطني أفغانستان بعد سيطرة طالبان وسقوط كابول

في الوقت الذي تواصل فيه الأمم المتحدة التحذير من كوارث كبيرة تواجه أفغانستان، تشمل المجاعات والتشرد والانهيار الاقتصادي ما لم يتم الاتفاق على مساعدات إنسانية عاجلة، وذلك في أعقاب الانسحاب الأمريكي، وسيطرة حركة طالبان علي العاصمة كابول وإحكام قبضتها علي البلاد وهروب الرئيس أشرف غني، كانت تركيا على رأس الدول التي رفضت استقبال اللاجئين الأفغان.

بلينكن يخالف بايدن: تنظيم القاعدة لم يغادر أفغانستان

أُجبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الاعتراف بأنه ليس صحيحًا أن تنظيم القاعدة "رحل" من أفغانستان، على الرغم من ادعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن خلاف ذلك سابقًا.

أفغانستان .. طالبان تعلن إرسال مئات المقاتلين إلى بنجشير للسيطرة عليها

أعلنت حركة طالبان الأفغانية اليوم الأحد توجه مئات من عناصرها إلى ولاية بنجشير شمال العاصمة كابول الخارجة عن سيطرتها حيث تسعى مقاومة مسلحة لتنظيم صفوفها والتصدي للحركة المتطرفة التي تكاد تحكم قبضتها على كامل أفغانستان.