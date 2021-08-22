عزل نفسه.. رئيس وزراء السويد يعلن تنحيه عن منصبه

أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين اليوم "الأحد"، تنحيه عن رئاسة الحزب الديمقراطي الاشتراكي في مؤتمر الحزب في نوفمبر، وذلك قبل عام من الانتخابات المقبلة.

وقال لوفين إنه أبلغ الحزب برغبته في ترك منصبه 'كرئيس للحزب في مؤتمر الحزب في نوفمبر ثم طلب عزله من منصب رئيس الوزراء'.

وأضاف الرجل البالغ من العمر 63 عامًا أن كونه رئيسًا للوزراء ورئيسًا للحزب الاشتراكي الديمقراطي 'كانت سنوات رائعة' ، لكن 'كل شيء له نهاية وأريد أن أمنح خليفتي أفضل الظروف'.

وفي شهر يونيو، خسر رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين تصويتًا بحجب الثقة في البرلمان بعد أن صوت ما مجموعه 181 نائباً للإطاحة به.

وبعد أسبوع أعلن لوفين استقالته، وبعد ذلك بوقت قصير أعيد انتخابه.

وترأس لوفين الحزب الديمقراطي الاجتماعي منذ عام 2012 ، وقاد الحزب خلال انتخابين ناجحين في 2014 و 2018.

وفي يونيو ، أصبح هذا السياسي أول رئيس وزراء في السويد يفقد تصويتًا بالثقة بسبب نزاع مع حزب اليسار بشأن التحكم في إيجارات الإسكان، بعد ذلك ، اختار لوفين الاستقالة ، لكنه تولى القيادة مرة أخرى بعد أن فشلت المعارضة في تشكيل ائتلاف.

قبل مسيرته السياسية ، عمل لوفين كعامل لحام ورأس نقابة IF Metall التجارية.