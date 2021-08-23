صفاء أبو السعود تكشف فعاليات مهرجان الفنون المسرحية للطلاب

كشفت الفنانة صفاء أبو السعود، تفاصيل مهرجان الفنون المسرحية للطلاب، مؤكدة أنه نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية التابعة لقطاع الخدمات والأنشطة، فعاليات مهرجان الفنون المسرحية الثالث لطلاب التعليم بكافة مراحله على مستوى الجمهورية.



وأكدت الفنانة صفاء أبو السعود، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاحد، أن ذلك على مسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، مشيرة إلى أن كلهم قدموا فن رائع وجميل ويذكرنا بالمسرح المدرسي الذي نسيناه.



وتابعت الفنانة صفاء أبو السعود، أنه لما نبدأ من المدارس وتحت رعاية السادة المشرفون يجعلهم يسيرون في الطريق بشكل صحيح وبأسلوب جيد ويجعل مستقبلهم مبشر جدا.

فيما قدم فريق مسرح كلية الآداب بـ جامعة حلوان اليوم العرض المسرحي "صراع فى الطابق الأخير" وذلك ضمن فعاليات مهرجان الفنون المسرحية الرابع والأربعون 2021 والمقام بمجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعي، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتورة مها حسنى القائم بعمل عميد كلية الآداب .



ودعا أعضاء فريق مسرح كلية الآداب جامعة حلوان (كاست آداب) جميع طلاب جامعة حلوان بالحضور والاستماع بالعرض المسرحي حيث سوف يبدأ العرض فى تمام الساعة الخامسة عصرا.



وتقام فعاليات العروض المسرحية فى المسرح الكبير بمجمع الفنون جامعة حلوان بمشاركة طلاب كلية الاداب جامعة حلوان المشاركين فى النشاط الطلابي الفني.