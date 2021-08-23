علاج تنميل القدمين المستمر.. 10 طرق لحل المشكلة

تنميل القدم هو سبب شائع لعدم التوازن ويمكن أن يزيد من خطر السقوط ، ويعتبر علاج تنميل القدمين المستمر عن الحركات والتمارين التي لا تزعج قدمك، وقد يكون علاج تنميل القدمين المستمر مهم لتحسين تدفق الدم إلى الأعصاب المصابة.

إن علاج التنميل في قدمك مهم جدًا، حيث يمكن أن يؤدي نقص الإحساس إلى زيادة خطر تعرضك لجروح القدم والسقوط، وقد تتعرض لجرح أو إصابة دون معرفة ذلك إذا لم تستطع الشعور بالقدم جيدًا، وقد لا يلتئم جرحك بالسرعة نفسها إذا كنت تعاني من ضعف الدورة الدموية.

علاج تنميل القدمين المستمر

تتحسن العديد من الحالات عند اتباع علاج تنميل القدمين أثناء النوم التي تسبب تنميل الساق والقدم، مثل الضغط العصبي، مع الراحة.

الثلج: يمكن أن يساعد الثلج في تقليل التورم الذي يمكن أن يضغط على الأعصاب.

ضع الكمادات الباردة أو أكياس الثلج الملفوفة لتخدير الساقين والقدمين لمدة 15 دقيقة في المرة عدة مرات يوميًا.

الحرارة: يمكن أن تساعد الحرارة أحيانًا على إرخاء العضلات المتيبسة أو المؤلمة أو المتوترة التي يمكن أن تضغط على الأعصاب وتسبب الخدر، ومع ذلك، تجنب ارتفاع درجة حرارة الساقين والقدمين، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الالتهاب ويسبب الألم والخدر.

التدليك: يساعد تدليك الساقين والقدمين المخدرين على تحسين تدفق الدم وقد يقلل الأعراض، ويكون هو أفضل علاج لتنميل القدمين أثناء النوم.

الأجهزة الداعمة: يمكن أن تساعد الدعامات والأحذية المصممة خصيصًا في تقليل ضغط الأعصاب الناجم عن حالات مثل الإصابة أو متلازمة النفق الرسغي أو القدم المسطحة.



التمرين: يمكن أن يؤدي عدم ممارسة التمارين الرياضية المناسبة إلى إضعاف القلب والأوعية الدموية، مما يقلل من قدرتها على ضخ الدم إلى الأطراف السفلية.

يمكن أن تعزز الأنشطة مثل اليوجا والبيلاتس والتاي تشي تدفق الدم وتقليل الالتهاب المزمن أو الألم.



حمامات الملح الإنجليزي: تحتوي أملاح إبسوم على المغنيسيوم، وهو مركب معروف بزيادة تدفق الدم والدورة الدموية.

يميل الإجهاد أيضًا إلى جعل أعراض اضطرابات الجهاز العصبي المركزي أسوأ.



النوم: من المعروف أن العديد من الحالات المزمنة المرتبطة بتنميل الساق والقدمين تزداد سوءًا مع قلة النوم المناسب.

نظام غذائي صحي ومتوازن: يمكن أن يتسبب سوء التغذية، خاصة نقص فيتامين ب، في تلف الأعصاب، مما يؤدي إلى التنميل.