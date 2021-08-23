محمد البيلي: تتويج الأهلي بالبطولة العربية لتنس الطاولة جاء بعد منافسة شرسة

أكد محمد البيلي، لاعب فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي، أن الفريق بذل مجهودًا كبيرًا خلال منافسات البطولة العربية للأندية بالأردن، وكلل مجهوده في النهاية بالتتويج باللقب الغالي بعد الفوز مساء اليوم الاثنين، على فريق قطر القطري، بنتيجة 3-1.

وقال البيلي: «الحمد لله على الفوز بلقب البطولة العربية، الذي جاء بعد منافسة شرسة وقوية مع كل الفرق الأخرى، التي ضمت بين صفوفها محترفين أجانب على مستوى عالٍ».

وأضاف: «لاعبو تنس طاولة الأهلي كانوا رجالًا، وقدموا مستوى مميز طيلة البطولة، ومنذ أول مباراة في دور المجموعات، والفريق يقدم أداءً مميزًا، واستطعنا الفوز في كل المباريات، برغم صعوبتها في بعض الأحيان، خاصة مع وجود لاعبين أجانب».

ووجه البيلي الشكر إلى جماهير النادي الأهلي، التي كانت حريصة على مساندة الفريق في الفترة الماضية، مؤكدًا أنها كانت الداعم الأساسي للاعبين بعد كل مباراة، وتحفزهم من أجل الفوز باللقب.



وتوج فريق رجال تنس طاولة الأهلي بلقب البطولة العربية للأندية، بعد الفوز على قطر القطري، بنتيجة 3-1، في النهائي الذي أقيم اليوم الاثنين بالعاصمة الأردنية عمان.

وضمت قائمة فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» التي شاركت في البطولة كلا من: «سيد لاشين، ومحمد البيلي، وعمر عصر، وخالد عصر، وشادي مجدي، ومحمد شومان».

الجدير بالذكر أن فريق سيدات تنس طاولة الأهلي تُوج بلقب البطولة العربية للأندية، بعدما فاز على فريق غاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-0.

وترأس بعثة «تنس طاولة الأهلي» في الأردن الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وضمت البعثة كلا من: أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.