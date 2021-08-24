بعد انتشار التسوق الإلكتروني.. هل تفضل الشراء من خلال الإنترنت؟

عرض برنامج صباح البلد، على فضائية صدى البلد، تقريراً بعنوان: "بعد انتشار التسويق الإلكترونى.. هل تفضل الشراء من خلال الإنترنت؟".

وقالت إحدى المارة: إن الشراء من الإنترنت يضيع النقود، وأغلب السلع بها عيوب كبيرة جدا.

وأكدت من جانبها أن الماركات يمكن أن نشتريها من الإنترنت لأنها أشياء موثوق فيها، بينما هناك صفحات أخرى مجهولة المصدر من الصعب الوثوق فيها.

وفى سياق آخر، نشرت سيدة صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقامت بالتعليق “لم أتخيل أن الشراء عبر الإنترنت صادم لهذه الدرجة” .

حسب ما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن سيدة روت مشكلتها بشكل ساخر مع الشراء عبر الإنترنت، بعد أن قررت شراء حمام سباحة بلاستيكي لابنتها وفوجئت عقب استقبال الطلب.

فوجئت السيدة أن الطلب الذي طلبته جاء صغيرا للغاية، فقد كانت ترغب في حمام سباحة بلاستيكي لابنتها، ولكن فوجئت بحجم حمام السباحة الذي طلبته الذي لن يتسع إلا لقدمي ابنتها الصغيرة البالغة من العمر 3 سنوات.

نشرت السيدة صورة الطلب الذي طلبته عبر الإنترنت وأكدت أن الصورة التي شاهدتها على الصفحة كانت تشير إلى أن حجمه أكبر من ذلك.

جدير بالذكر أن المنشور نال إعجاب عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي من المتابعين لها بعد أن سخرت من الحجم وقالت انها ستستخدم كحوض سمك.