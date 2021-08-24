عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد انتشار التسوق الإلكتروني.. هل تفضل الشراء من خلال الإنترنت؟

التسويق الالكترونى
التسويق الالكترونى

عرض برنامج صباح البلد، على فضائية صدى البلد، تقريراً بعنوان: "بعد انتشار التسويق الإلكترونى.. هل تفضل الشراء من خلال الإنترنت؟".

وقالت إحدى المارة: إن الشراء من الإنترنت يضيع النقود، وأغلب السلع بها عيوب كبيرة جدا.

وأكدت من جانبها أن الماركات يمكن أن نشتريها من الإنترنت لأنها أشياء موثوق فيها، بينما هناك صفحات أخرى مجهولة المصدر من الصعب الوثوق فيها. 

وفى سياق آخر، نشرت سيدة صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقامت بالتعليق “لم أتخيل أن الشراء عبر الإنترنت صادم لهذه الدرجة” . 

حسب ما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن سيدة روت مشكلتها بشكل ساخر مع الشراء عبر الإنترنت، بعد أن قررت شراء حمام سباحة بلاستيكي لابنتها وفوجئت عقب استقبال الطلب. 

فوجئت السيدة أن الطلب الذي طلبته جاء صغيرا للغاية، فقد كانت ترغب في حمام سباحة بلاستيكي لابنتها، ولكن فوجئت بحجم حمام السباحة الذي طلبته الذي لن يتسع إلا لقدمي ابنتها الصغيرة البالغة من العمر 3 سنوات. 

نشرت السيدة صورة الطلب الذي طلبته عبر الإنترنت وأكدت أن الصورة التي شاهدتها على الصفحة كانت تشير إلى أن حجمه أكبر من ذلك. 

جدير بالذكر أن المنشور نال إعجاب عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي  من المتابعين لها بعد أن سخرت من الحجم وقالت انها ستستخدم كحوض سمك. 

التسويق الالكترونى الانترنت الماركات موقع التواصل الاجتماعي

ترشيحاتنا

بعد فوز تويوتا.. 7 معلومات لا تعرفها عن السباق الفرنسي لومان24

3 آثار جانبية للقاح فايز تم الإبلاغ عنها عبر جميع الأعمار

أشرف العشري عن عودة المصريين من أفغانستان : مصر أصبح لها أجهزة ذات أذرع كبيرة

بعد عودة المصريين من أفغانستان.. 4 مواقف تدخل السيسي فيها لإنقاذ المصريين بالخارج

شوبير يحسم الجدل حول رحيل مدرب الأهلي

نصدق مين.. مسئول يكذب نائب وزير خارجية أوكرانيا: ليس لدينا طائرات مختطفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

التعليم العالي: 95 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى حتى الآن

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

بعد إعلان نتيجة الثانوية.. السيسي يوجه رسالة لأولياء الأمور عبر صدى البلد.. فيديو

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

التعليم العالي: لا صحة لنفاد الأماكن داخل الجامعات في تنسيق المرحلة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"عقدة نفسية" .. لماذا كرهت أمينة رزق الحب والرجال ؟

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

فيديو

فيديو جراف.. الوعي والتعليم والصحة.. رسائل السيسي للمصريين

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

فيديو جراف.. هل يجوز تغسيل تارك الصلاة متعمدا.. د. أحمد كريمة يجيب

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ