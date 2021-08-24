وزير الاتصالات ومحافظ أسوان يفتتحان مكتب بريد المحمودية

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مكتب بريد المحمودية؛ بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوحية لتقديم حزمة من الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين، حيث كان فى استقبالهما عبده علوان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

ويخدم مكتب بريد "المحمودية" نحو 10 آلاف مواطن ويقدم جميع الخدمات البريدية المتكاملة للمواطنين، ومزود بماكينة ATM للتيسير على المواطنين.

وكان افتتح وزير الاتصالات ومحافظ أسوان مركز خدمة عملاء المصرية للاتصالات WE الذى تم تطويره لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة لسكان المحافظة والزائرين من السائحين العرب والأجانب، حيث كان فى استقباله المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، وعدد من قيادات الشركة.

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ويقدم المركز خدمات التعاقد على التليفون الثابت والمحمول وخدمات الإنترنت وخدمات الدعم الفنى ودفع الفواتير وغيرها، وقد تم تطوير المركز ليضم عشر مواضع متطورة لخدمة العملاء يعمل بها مجموعة من الشباب المدربين والمؤهلين لتقديم أفضل مستوى من الخدمات، ويخدم المركز الجديد ما يقرب من 250 ألف مواطن من سكان مدينة أسوان و26 قرية و118 عزبة وكفر ونجع تابعين لها، بخلاف الزائرين والسائحين العرب والأجانب ، وعقب الافتتاح قام الدكتور عمرو طلعت بجولة تفقدية داخل المركز لمتابعة سير العمل، وطبيعة الخدمات الجديدة التى يقدمها للعملاء.

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