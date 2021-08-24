محافظ الإسماعيلية يُكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والفنية فى احتفالية كبرى

أقامت محافظة الإسماعيلية احتفالية كبرى لتكريم الطلبة الأوائل من الثانوى العام والثانوي الأزهرى والدبلومات الفنية والتربية الخاصة وذلك فى احتفالية كبرى بمبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية.



وكرم اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، الطلاب الأوائل في حضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية واللواء مجدى عنانى، السكرتير العام للمحافظة وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم والشيخ وحيد عايش، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية وإبراهيم يوسف حسن، مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة والمهندس أحمد المصرى، رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم تلاها تكريم 6 طلاب من الثانوى العام و5 طلاب من الثانوى الأزهرى و8 طلاب من الدبلومات الفنية و طالبان من التربية الخاصة.

وفي كلمته التي ألقاها، هنئ اللواء شريف بشارة، الطلاب المتفوقين والقائمين على العملية التعليمية بنهاية العام الدراسي وتمنى لهم مزيد من النجاح والتفوق الدراسى فى المرحلة الجامعية والحياة العملية.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بالقائمين على العملية التعليمية من مدريين ومدرسين ومجلس أمناء وكافة المنظومة التعليمية لتوفير المناخ المناسب للطلبة المتفوقين فى ظل ظروف استثنائية لهذا العام فى ظل جائحة كورونا وكذا النظام الحديث للثانوى العام مؤكدا على أن أبناء محافظة الإسماعيلية قادرين على النجاح فى ظل أحلك الظروف.

وأشار الشيخ وحيد عايش، أن هذا العام الدراسى شهد تقدما ملحوظًا فى إعداد المتفوقين من محافظة الاسماعيلية وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية حيث أن المحافظة حصدت خمس مراكز على مستوى الجمهورية بالثانوى العام والثانوية الازهرية والدبلومات الفنية والتربية الخاصة.

ومن جانبه أكد طه عجلان، على بذل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة كافة سبل الدعم للطلبة والقائمين على العملية التعليمية وذلك لمزيد من النجاح والتفوق وأن تظل الإسماعيلية تاج وعنوانا للتفوق.

ووجه محافظ الإسماعيلية، جزيل الشكر لأولياء الأمور الطلبة المتفوقين لما بذلوه من جهد ووقت ورعاية لهؤلاء الطلبة والوصول إلى المراتب العليا حيث أنهم شركاء أساسيين فى هذا النجاح والوصول بالطلبة إلى بداية الطريق السليم للنهوض بالدولة المصرية.

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