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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة تنظم جلسة لبرلمانى الطلائع والشباب ..شاهد

جلسة لبرلمانى الطلائع
جلسة لبرلمانى الطلائع والشباب

 شهد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، نيابة عن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جلسة للفائزين فى الانتخابات الإلكترونية لبرلمانى الطلائع والشباب .

 

نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة جلسه للفائزين فى الانتخابات الإلكترونية لبرلمانى الطلائع والشباب.

 

وذلك بحضور الدكتورة مرفت سيد أحمد وكيل الوزارة  - رئيس الأدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وممثلى الأوقاف والكنيسة والصحه والتربية والتعليم بالمحافظة .

 

أكد نائب المحافظ على رؤية الدوله فى تقلد الشباب للمناصب القيادية فى مختلف المجالات والعمل على ثقل مواهبهم ومنحهم الفرصه فى الانغماس فى الحياه العملية لتكوين كوادر قادرة على حمل لواء الوطن فى مختلف القطاعات.

 

وخلال جلسة المحاكاة قام النائب بالتطرق إلى دور المحافظة فى التعامل مع عدد من الملفات  فى قطاعات النظافة والتعليم والصحة والاشغالات والتعامل مع ملف فيروس كورونا  لاعطاء الشباب نموذج عملى لكيفية التعامل مع المشاكل والأزمات وإدارة الملفات السياسية.

 

وفى نهاية الجلسة حرص الشهابى على تقديم الشكر للشباب ومشددا عليهم على ضرورة ممارسة الحياة السياسية من خلال الشارع والتواصل مع المواطنين  واكتساب مهاراة تقديم الحلول للسلطة التنفيذية متمنياً لهم كل توفيق فيما هو قادم .


وتم خلال الجلسة التى كانت عبارة عن نموذج لمحاكاة جلسات مجلس النواب عبر لجانه المختلفة وتقديم الاعضاء لطلبات الاحاطه لممثلة الحكومة والرد عليها .

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