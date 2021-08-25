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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري ذكورة : الضغط النفسي أهم أسباب فشل الحقن المجهري| فيديو

الدكتور ياسين الفقي
الدكتور ياسين الفقي

كشف الدكتور ياسين الفقي ، استشاري الذكورة والضعف الجنسي بمركز " مصر للذكورة  " ، أسباب انعدام الحيوانات المنوية بالسائل المنوي للرجل ، موضحا أنها أحد المشكلات الصعبة لدى المريض ، مشيرا إلى أن هناك أمل بنسبة 60% لحل تلك المشكلة عند الرجال، مكملا أن الضغط النفسي أهم الأسباب في فشل الحقن المجهري .

وأضاف الدكتور ياسين الفقي استشاري ذكورة، خلال لقائه مع برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن انعدام الحيوانات المنوية سببه عيب خلقي في الخصيتين يولد به الرجل ، أو مشكلات في الغدة النخامية ، وتابع :  "عندنا 50 % من المترددين علينا عندهم مشكلة انعدام حيوانات منوية " .

ونوه استشاري الذكورة الدكتور ياسين الفقي الى أن العلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي أحد أسباب انعدام الحيوانات المنوية بالسائل المنوي ، وكذلك إهمال مشكلة دوالي الخصيتين لفترة طويلة .

ولفت استشاري ذكورة، إلى أن بعض المرضى يعانون من انسداد بالأنبوب التي تنقل الحيوانات المنوية ، مما يسبب العقم . 


استشاري جراحة ذكورة : يفضل أن يكون الحقن المجهري للزوجين قبل بلوغهما 35 عاما

 

قال الدكتور ياسين الفقي، استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة، إن عملية الحقن المجهري هي سحب البويضات من الزوجة بعد عملية تنشيط لها وأخذ حيوانات منوية من الزوج وحقن تلك البويضات بالحيوان المنوي مباشرة، لينتج عنها جنين.

وأضاف ياسين الفقي، خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يتم زراعة الجنين داخل رحم السيدة لحدوث الحمل المرغوب، موضحا أنه يتم اللجوء إلى الحقن المجهري عندما يكون هناك صعوبة فى الوصول للحمل الطبيعي.

وأشار استشاري جراحة الذكورة إلى أن عمر الزوجين هو الذي يحدد نجاح أو فشل عملية الحقن المجهري ، حيث يفضل أن يكون الحقن المجهري للزوجين قبل 35 عاما.

ونوه الدكتور ياسين الفقي، استشاري جراحة الذكورة، على أن عملية الحقن المجهري تفشل في بعض الحالات التي تحدث بسبب الزوجين ، ومنها ارتفاع فرص المعلومات الوراثية بالحيوانات المنوية وهي التي تؤدي للفشل.

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