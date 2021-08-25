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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة : انطلاق أولي فعاليات برنامج أكاديمية شباب المتوسط ....غدًا

الشباب والرياضة :
الشباب والرياضة : إنطلاق أولي فعاليات برنامج أكاديمية شباب ا

تطلق وزارة الشباب والرياضة، وبالشراكة مع مؤسسة شباب المتوسط للتنمية ،غدًا الخميس ، أولي فعاليات برنامج أكاديمية شباب المتوسط ، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،بالمركز الرياضي بالمعادي ،خلال الفترة من 26 أغسطس حتي 1 سبتمبر المقبل ، بمشاركة 100 شابًا وشابة ،ذلك بعد إجتيازهم للمقابلات الشخصية  عبر تقنية الفيديو كونفرانس وفقًا للشروط والمعايير التي حددتها الوزارة مع تحديد أكواد خاصة للمقبولين،مراعاة تمثيل 5٪ من ذوي الهمم والقدرات الخاصة .  

تأتي أهمية تنفيذ هذا البرنامج ، لتعزيز سُبل التعاون الثقافي والشبابي بين الدول التي تطل علي البحر الأبيض المتوسط والجوار من خلال برامج التبادل الثقافي بهدف التمكين والتواصل وبناء السلام،  نظرًا لأهمية إقليم البحر المتوسط والتعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان ،إستضافة منتدي شباب العالم لنموذج محاكاة الإتحاد من أجل المتوسط ،تعريف الشباب المصري والعربي والافريقي ،بدول حوض البحر المتوسط ،وهي الدول التي يكون البحر الأبيض المتوسط جزءًا من حدودها ،وتتوزع علي ثلاث قارات وهي قارة أوروبا حيث تطل عليه ثلاث عشر دولة من قارة أوروبا وتشمل دول (إسبانيا،فرنسا،كرواتيا،ألبانيا،الجبل الأسود والمعروفة باسم مونتينيغرو،ايطاليا،تركيا،إمارة موناكو،البوسنة والهرسك،جبل طارق ،مالطة،سلوفينيا،اليونان )؛ وقارة آسيا ويطل عليه دول (فلسطين،سوريا، لبنان، جزيرة قبرص، قبرص الشمالية )؛ وقارة أفريقيا ويطل عليه دول (مصر ،المغرب ،الجزائر ، ليبيا ،تونس ).


أكد الدكتور أشرف صبحي ، أن الدولة المصرية تتعامل باحترافية في تطوير المهارات والقدرات لدي الشباب ،إتاحة الفرصة لشبابها في عرض رؤاهم ومقترحاتهم من خلال المنابر التي أسسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال مؤتمرات الشباب والتي تعد أهم برامج إعداد وتأهيل وتمكين الشباب المصري .


أشار "صبحي" أن البرنامج  يدور حول خمسة موضوعات رئيسية وهي الإقتصاد والسياسة والجغرافيا والتاريخ وعلاقات دول البحر الأبيض المتوسط بمصر ،ويستهدف البرنامج أيضًا تعزيز الوعي بقضايا البحر الأبيض المتوسط (تغير المناخ، البيئة ،المساواة بين الجنسين ،الهجرة غير المنتظمة،التطرف) ؛ التعرف علي التجارب الناجحة لبعض الدول المتوسطية في مختلف المجالات وطرح إمكانية تطبيقها في مصر ، خلق نواة لشبكة متوسطية شبابية مركزها مصر للتشبيك بين شباب دول البحر الأبيض المتوسط ،فتح آفاق نقاش شبابي لإيجاد حلول مبتكرة لقضايا البحر المتوسط ودور الشباب المصري فيها .

وجدير بالذكر ينفذ البرنامج بالتعاون  مع  عدة جهات " الأزهر الشريف ،الكنيسة المصرية ،هيئة الأمم المتحدة للمرأة ،وفد الاتحاد الأوروبي في مصر ،وزارة البيئة ،سفارة دولة قبرص واليونان بالقاهرة ،كلية الإقتصاد والعلوم السياسية _جامعة القاهرة "

وزير الشباب الشباب والرياضة أشرف صبحي تقنية الفيديو الرياضة الدولة المصرية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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