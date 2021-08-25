خبيرة تجميل تكشف حل آمن وسريع لتوحيد لون البشرة| فيديو

قالت دينا أبو السعود خبيرة التجميل إن كريم بينكي يحتوي على مكونات طبيعية 100%، من ضمنها التوت البري ومستخلص العرقسوس، موضحة أن كريم بينكي يعمل على تقشير البشرة دون أي أضرار.

وأضافت دينا أبو السعود خبيرة التجميل، خلال لقائها مع برنامج “طبيب البلد” المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كريم بينكي يساعد البشرة على إنتاج الكولاجين، الذي يعمل على توحيد لون البشرة وإزالة التصبغات.

وأكدت خبيرة التجميل، أن كريم بينكي يمكن استخدامه في الأماكن الحساسة، ويعمل على علاج جفاف البشرة، نتيجة وجود زبدة الشيا والكاكاو.

وأشارت خبيرة التجميل دينا أبو السعود، إلى أن كريم بينكي يساهم في تنشيط الدورة الدموية، لأنه يحتوي على فيتامين سي، كما أنه آمن 100% على البشرة.

وتابعت خبيرة التجميل أن كريم بينكي يحتوي على العديد من المكونات التي تعمل على توحيد وتفتيح البشرة، وهي مستخلص التوت البري والعرقسوس.