رئيس الوزراء يتابع موقف التشغيل التجريبي لتطوير منظومة زيارة الأهرامات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للتشغيل التجريبي لمشروع تطوير منظومة زيارة أهرامات الجيزة،

وأكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على المُتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للتشغيل التجريبي لمشروع تطوير منظومة زيارة الأهرامات، والاطمئنان على تطبيق وتنفيذ مختلف مكونات المشروع، وذلك بما يضمن حصول السائح على تجربة مميزة خلال زيارته لمنطقة الاهرامات.

وأشار شريف فتحي وزير السياحة والاثار، إلى أن مختلف الأمور حاليًا تسيير بشكل مُستقر في إطار التشغيل التجريبي لمشروع تطوير منظومة زيارة الاهرامات، مُستعرضًا تفاصيل التعاقد مع الشركة المشغلة، ومتابعة تنفيذ مختلف بنوده.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً للموقف التنفيذي لإجراءات التشغيل التجريبي لمشروع تطوير منظومة زيارة أهرامات الجيزة، ومن بينها إجراءات توفير الخدمات للزائرين داخل المنطقة الأثرية، التي تضمنت إنشاء مركز زوار جديد على مستوي عال لاستقبال الزائرين، ومحطات للاستراحة تضم أماكن مُجهزة للجلوس ودورات مياه، بالإضافة إلى العديد من البازارات والمحال والمطاعم بأماكن مختلفة، فضلاً عن توفير خدمات الإنترنت المجاني داخل المنطقة الأثرية.

وأضاف المتحدث الرسميّ: تناول الاجتماع أيضاً جهود القضاء على التواجد العشوائي للمركبات وحماية الآثار عبر عدة إجراءات من بينها، إنشاء موقف مركبات (جراج) عند مركز الزوار لاستيعاب المركبات الخاصة بالزائرين، و اعتماد منظومة تنقل داخل المنطقة الأثرية تعتمد على الباصات الكهربائية.