بيطرى الشرقية ينتهي من نحر 649 أضحية بالمجان

أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الطب البيطري خلال أيام عيد الأضحي المبارك والإشراف على أعمال نحر الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة، ومنع النحر بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة ، وتوقيع غرامات علي المخالفين ، وكذلك تكثيف التفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم بالإشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه خلال رابع أيام عيد الأضحي المبارك قامت مديرية الطب البيطري بالمرور على مجازر (بلبيس ، منيا القمح ، الجُديدة ، مجزرى القيصر و بيوروفيد بالصالحية) لمتابعة سير العمل داخل المجازر واستقبال أضاحي المواطنين مجاناً، وذلك بالتعاون مع كلاً من مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم و أطباء إدارة الإرشاد وسط حالة من الفرح والسعادة والسرور والكشف على الأضاحي قبل الذبح والكشف على اللحوم بعد الذبح ، والإستضافة لحين إنتهاء الذبح والتجهيز بالإشراف على أعمال الذبح و التجهيز و تعبئة اللحوم الخاصة بالجمعيات الأهلية مثل حياة كريمة و الأورمان و تحيا مصر.

وأكد مدير المديرية، أنه تم نحر649 أضحية داخل المجازر الحكومية بالمجان خلال رابع أيام عيد الاضحى وتفعيل غرفة العمليات المركزية بمديرية الطب البيطري والفرعية بالإدارات الخارجية التابعة للمديرية بالمراكز المختلفة داخل المحافظة لتلقي الشكاوي وتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز شئون البيئة لضبط حالات الذبح خارج المجازر المخصصة لذلك مما يتسبب في تلوث اللحوم والبيئة بمخلفات الأضاحي للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.