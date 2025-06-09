انتهاء أعمال التصحيح تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية يرافقه عبد الرحمن عبد اللطيف وكيل المديرية لجان تصحيح أوراق إجابة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني دور مايو 2025 للاطمئنان على سير تصحيح أوراق الإجابة لمواد الرياضيات والتربية الفنية و اللغة الانجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية.

أكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين لجان التصحيح وتقديم كافة التيسيرات لجميع الزملاء المشاركين في أعمال التصحيح للانتهاء من أعمال التصحيح كراسات الإجابة في الوقت المحدد تمهيداً لإعلان النتيجة.

وشدد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية بمراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة أجزاء أوراق الإجابة لإعطاء كل طالب حقه موجها الشكر والتقدير لجميع الزملاء المعلمين المشاركين في لجان أعمال التصحيح لجهودهم و اخلاصهم في العمل.