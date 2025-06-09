محافظ الشرقية: توريد 593 ألف طن من القمح لمواقع التخزين

أكد محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، انتظام عملية توريد محصول القمح بمواقع التخزين على مستوى المحافظة، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده إلى الشون والصوامع ومراكز التجميع حتى الآن، 593 ألف طن، موجها بإجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع؛ للاطمئنان على سير عملية التوريد، وتحقيق المُستهدف؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.



من جانبه وجه وكيل وزارة التموين بالشرقية عبد الكريم عوض الله -في بيان اليوم الاثنين- بضرورة التأكد من توفير أدوات التخزين وشروط ومواصفات الشون التي تستخدم في استلام وتخزين الأقمـاح المحلية مع توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق وبها مكتب إداري داخل سور الموقع.



ومن جهة أخرى، قال وكيل وزارة الزراعة بالشرقية عماد جنجن، إن الحقول الإرشادية التابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، تبلغ مساحتها 429 فدانا، في 47 تجميعة بمراكز (الزقازيق - القنايات - ههيا - الإبراهيمية - أبوحماد - ديرب نجم - الحسينية - كفر صقر).



وأضاف أن أصناف القمح الموصى بزراعتها في الوجه البحري تبعا للسياسة الصنفية للمحصول من قسم بحوث القمح ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية هي: (مصر3 - مصر4 - سخا95 - جيزة171 - سدس14 - سدس15- سخا96)؛ حيث تعتبر ذات إنتاجية عالية، ومقاومة للأمراض والآفات وخاصة الأصداء.



ووجه جنجن، بضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض؛ منعاً لحدوث فاقد، ومؤكدا أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم، منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.