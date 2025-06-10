مصرع شخص وإصابة 8 في انقلاب ميكروباص بالشرقية

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر الاسماعيلية بعد المركز الطبي العالمي اتجاه القاهرة وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى العاشر الجامعي وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي يفيد استقبال جثة و8 أشخاص مصابين بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر اسماعيلية بعد المركز الطبي العالمي اتجاه القاهرة قبل طلعة الأوسطي وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى العاشر الجامعي وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.