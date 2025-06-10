وزير خارجية إسرائيل: سنرد على فرض بريطانيا عقوبات ضد سموتريتش وبن جفير

أكد وزير خارجية إسرائيل، أنه سيتم الرد على فرض بريطانيا عقوبات على سموتريتش وبن جفير، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال وزير خارجية إسرائيل:" عقوبات بريطانيا على سموتريتش وبن جفير مثيرة للغضب".

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر أن الحكومة البريطانية ستجمّد أصول الوزيرين الإسرائيليين بن جفير وسموتريتش، مشيرة إلى أنه سيتم فرض حظر سفر عليهما اليوم.

وفي وقت سابق؛ هددت المملكة المتحدة باتخاذ "إجراءات حاسمة" ضد دولة الاحتلال إذا لم توقف هجومها العسكري المتجدد على قطاع غزة وترفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.

جاء هذا التحذير عقب لقاء جمع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بملك الأردن عبد الله الثاني في لندن، حيث ناقشا خطورة الوضع الإنساني في غزة والتطورات المثيرة للقلق في الضفة الغربية.

