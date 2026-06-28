تراجع 5%.. 497 مليون جنيه أرباح مصر لصناعة الكيماويات خلال 11 شهرا

أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 5% خلال 11 شهرًا من العام المالي الجاري 2026-2027.

وأوضحت شركة مصر لصناعة الكيماويات، تسجيل صافي ربح بلغ 496.918 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى نهاية مايو 2026 مقارنة بصافي ربح بلغ 523.083 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأشارت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إلي تجاوز الأرباح المحققة المستهدف للفترة المذكورة والبالغ 443.609 مليون جنيه.

أرجعت الشركة أسباب انخفاض صافي الربح عن الفترة المقارنة من العام المالي السابق إلى ​ارتفاع تكلفة المبيعات، ​انخفاض صافي الإيرادات التمويلية.

مشروعات تطوير

وتجري شركة مصر لصناعة الكيماويات تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، ومنها: مشروع إنتاج حبيبات الكلور بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 10 آلاف طن سنويًا، بإلإضافة إلى 12 ألف طن من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي والذي يستخدم سماد زراعي، ومشروع إنتاج حامض الكبريتيك المركز 98% بطاقة 100 طن/يوم، ومشروع إنتاج حامض السالفونيك 90% بطاقة 16 طن/يوم.

وأنشئت شركة مصر لصناعة الكيماويات وحدة مبخرات جديدة، وجاري تحديث ورفع كفاءة وحدتي الملح، وتطوير غرفة التخلص الآمن من أسطوانات الكلور، ويأتي ذلك وفي إطار التزامها البيئي.

أسهم شركة مصر لصناعة الكيماويات

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهمها، في حين يمتلك القطاع الخاص باقي أسهم الشركة.