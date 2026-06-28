المُختبر يدعم تطور البنية التحتية للتشخيص الطبي في مصر بإطلاق أحدث وأكثر خطوط أمراض الدم تطورًا داخل الميجا لاب مع تجاوز حجم الفحوصات السنوية 30 مليون تحليل

أعلن المُختبر، العلامة الرائدة في مجال التشخيص الطبي في مصر، عن إطلاق خط جديد لأمراض الدم داخل الـميجا لاب (Mega Lab)، المعمل المركزي الرئيسي للمُختبر وأحد أكثر المعامل الآلية تطورًا في المنطقة. ويمثل هذا التطوير خطوة جديدة في دعم البنية التحتية للتشخيص الطبي في مصر، والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمرضى والأطباء في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويمثل خط Sysmex Blood Science Track line الجديد لأمراض الدم أحدث إضافة إلى استثمارات المُختبر المتواصلة في الـميجا لاب، بما يتيح للأطباء الحصول على نتائج أسرع وأكثر دقة وثباتًا، ويدعم قرارات التشخيص والعلاج والمتابعة داخل منظومة الرعاية الصحية في مجال أمراض الدم.



ويُعد الميجا لاب القلب التشغيلي لشبكة المُختبر، التي تضم أكثر من 460 فرعًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب خدمات الزيارات المنزلية.

وتم تصميم هذه المنشأة المركزية المتكاملة لتقديم خدمات تشخيصية عالية الجودة على نطاق واسع، من خلال استيعاب أعداد كبيرة من العينات ومعالجتها وفق إجراءات موحدة، مع تتبع لحظي ومراجعة دقيقة، بما يجعله نموذجًا مرجعيًا للتشخيص المركزي في مصر والمنطقة.



وقالت الدكتورة هند الشربيني، الرئيس التنفيذي لشركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH) ، الشركة الأم للمُختبر: "يمثل هذا الخط الجديد أكثر من مجرد تطوير تكنولوجي؛ فهو امتداد لالتزام المُختبر بالارتقاء بمستوى التشخيص الطبي المتاح للأطباء والمرضى في مصر. كل نتيجة تصدر من المعمل تساهم في دعم قرار طبي، أو تحديد مسار علاجي، أو منح المريض قدراً أكبر من الاطمئنان. ومن خلال الاستثمار في أحدث التقنيات والخبرات المتخصصة، نواصل دعم منظومة الرعاية الصحية بالسرعة والدقة والموثوقية اللازمة لتحسين النتائج الصحية، وتعزيز الدور المحوري للتشخيص في القطاع الصحي المصري".

ويضيف خط Sysmex Blood Science Track line الجديد قدرة تشغيلية مهمة إلى إمكانات الميجا لاب في مجال أمراض الدم، لتتجاوز 1,000 تحليل في الساعة، مع الحفاظ على مستويات عالية من الدقة والاتساق التي تتطلبها الفحوصات المعقدة. وتُعد تحاليل أمراض الدم ركيزة أساسية في دعم قرارات الأطباء المتعلقة بالتشخيص والمتابعة؛ فعلى سبيل المثال، يوفر تحليل صورة الدم الكاملة (CBC) مؤشرات مهمة عن الحالة الصحية العامة للمريض، ويساعد في متابعة العلامات السريرية الرئيسية وتقييم مدى استجابته للعلاج.



ويعتمد الخط الجديد على منظومة تشغيل متكاملة توجه كل عينة عبر مراحل الفحص المطلوبة، وتدعم التحقق من النتائج، وإعادة إجراء التحاليل عند الحاجة، وتفعيل الفحوصات الإضافية وفق بروتوكولات محددة. ويسهم ذلك في تسريع إصدار النتائج، وإتاحة مساحة أكبر للمتخصصين للتركيز على الحالات التي تحتاج إلى مراجعة دقيقة وخبرة طبية متخصصة.



وبالنسبة للمرضى، ينعكس هذا التطوير في الحصول على نتائج أسرع وتجربة أكثر سلاسة. أما بالنسبة للأطباء، فيعني ذلك الحصول على نتائج موثوقة في وقت أقصر، بما يدعم قرارات أكثر دقة في التشخيص والعلاج والمتابعة.



وينضم الخط الجديد إلى منظومة التشغيل الآلي المتقدمة في الميجا لاب، والتي تم تطويرها بالشراكة مع نخبة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تقنيات التشخيص، ومن بينها Roche وSiemens و.Sysmex وتدعم كل من هذه الشراكات مجالًا رئيسيًا من مجالات الفحوصات المعملية، بينما تأتي الإضافة الأحدث لتعزيز قدرات المُختبر في مجال أمراض الدم.



من جانبه، قال شريف الزيني، نائب الرئيس والمدير المالي للمجموعة في شركة التشخيص المتكاملة القابضة :(IDH) "يعكس استثمارنا المستمر في الميجا لاب التزام المُختبر الراسخ بتطوير البنية التحتية للتشخيص الطبي التي يعتمد عليها قطاع الرعاية الصحية في مصر. فمنذ عام 2015، إستثمرت المجموعة في رفع طاقت الميجا لاب التشغيلية، وإدخال تقنيات فحص متقدمة، وتطوير منظومة تشغيل مميكنة تخدم ملايين المرضى من خلال منصة مركزية واحدة. وسنواصل توجيه استثماراتنا نحو تعزيز الدقة والموثوقية وسرعة الإنجاز، وهي الركائز التي يقوم عليها معيار الرعاية الذي يقدمه المُختبر ويعتمد عليه الأطباء والمرضى في مختلف أنحاء مصر."



ويضم الميجا لاب أكثر من 300 طبيب ومتخصص في مجالات أمراض الدم، والكيمياء الإكلينيكية، والمناعة، والبيولوجيا الجزيئية، وعلم الوراثة، والميكروبيولوجي، وفحوصات زراعة الأعضاء، وتحليل الأغذية والمياه. كما يوفر أكثر من 3,000 تحليل وفحص، من بينها أكثر من 300 مؤشر متخصص لا تتوافر على نطاق واسع في أماكن أخرى، إلى جانب قدرات متقدمة في تشخيص اضطرابات التمثيل الغذائي، وتحليل المعادن الثقيلة، والتشخيص الجزيئي.