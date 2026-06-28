التنمية الصناعية تسحب أراضي المتقاعسين وتعيد ضخها للمستثمرين الجادين

أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف حملة موسعة وشاملة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية المخصصة التي ثبت عدم جدية أصحابها وعدم تشغيلها، وذلك بعد استنفاد جميع المهل والتيسيرات الممنوحة لهم، تمهيداً لإعادة طرحها مرة أخرى أمام المستثمرين الجادين، من خلال لجنة مشتركة برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، وتضم ممثلين عن جهات الولاية المختلفة.



تنفيذ ميداني عاجل



وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أن هذه الإجراءات تأتي إعمالاً لأحكام القانون وحمايةً لموارد الدولة، واستناداً إلى تقارير معاينات ميدانية وحصر دقيق للأراضي المخصصة، والتي كشفت عن تجاوز عدد من المشروعات للبرامج الزمنية المعتمدة دون البدء في التنفيذ أو إثبات الجدية، إلى جانب استنفاد جميع المهل الإضافية والاستثنائية التي منحتها الدولة مسبقاً للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم.



سحب أراض مخالفة



وقامت اللجنة المشتركة، برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، صباح اليوم، بسحب عدد من قطع الأراضي الصناعية غير المستغلة بمدينة العاشر من رمضان، بمشاركة المهندس علاء عبداللاه رئيس جهاز المدينة، إلى جانب تنفيذ إجراءات مماثلة بمدينة بدر بمشاركة ممثلي جهاز المدينة، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.



خطة شاملة بالمحافظات



وأوضحت رئيس الهيئة أن الحملة تأتي ضمن برنامج زمني مكثف وخطة مرحلية عاجلة تُنفذ تحت إشراف وتوجيهات مباشرة من وزير الصناعة، وتشمل جميع المناطق الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية وعلى اختلاف جهات ولايتها، بهدف القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي والمتاجرة بها وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول الصناعية.

وأكدت ناهد يوسف أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر حسماً تجاه الأراضي الصناعية غير المستغلة، مع منح الأولوية الكاملة للمستثمر الجاد، مشددة على حرص وزارة الصناعة على مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للمشروعات الجادة، إلى جانب استمرار الجولات الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي بالمناطق الصناعية على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز الحراك الصناعي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.