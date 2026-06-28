قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس كوريا الجنوبية يطالب بالتحقيق في أسباب الخروج المبكر من كأس العالم
فنزويلا .. ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1450 قتيلا
رئيس هيئة قناة السويس: زيادة الإيرادات 23 % بقيمة 4 مليارات دولار
قناة السويس: 23% زيادة في الإيرادات وعودة قوية للملاحة العالمية عبر المجرى الملاحي
حالة الطقس غدًا الإثنين 29 يونيو 2026.. الأرصاد تحذر من الرطوبة
حالة الطقس غدًا.. شديد الحرارة والمحسوسة بالقاهرة تلامس الـ40 درجة
التحقيقات جارية.. فضيحة «اغتصاب» تزلزل منتخب أصبح مفاجأة كأس العالم 2026
رئيس هيئة قناة السويس: ارتفاع قياسي في أعداد السفن والإيرادات.. وعودة الخطوط الملاحية الكبرى
العكاري: الإخوان الحاضنة الفكرية للتنظيمات الإرهابية.. ومصر أفشلت مخططها
ضبط 17 طن دواجن ولحم مفروم وكبده غير صالحة في العاشر من رمضان
إسرائيل تعلن إنهاء حياة المتهم بمقتل ضابط في جنوب لبنان
سنكون أمام قنبلة موقوتة.. برلماني: التصالح على الجراجات كارثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التنمية الصناعية تسحب أراضي المتقاعسين وتعيد ضخها للمستثمرين الجادين

وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم

 أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف حملة موسعة وشاملة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية المخصصة التي ثبت عدم جدية أصحابها وعدم تشغيلها، وذلك بعد استنفاد جميع المهل والتيسيرات الممنوحة لهم، تمهيداً لإعادة طرحها مرة أخرى أمام المستثمرين الجادين، من خلال لجنة مشتركة برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، وتضم ممثلين عن جهات الولاية المختلفة.
 

تنفيذ ميداني عاجل
 

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أن هذه الإجراءات تأتي إعمالاً لأحكام القانون وحمايةً لموارد الدولة، واستناداً إلى تقارير معاينات ميدانية وحصر دقيق للأراضي المخصصة، والتي كشفت عن تجاوز عدد من المشروعات للبرامج الزمنية المعتمدة دون البدء في التنفيذ أو إثبات الجدية، إلى جانب استنفاد جميع المهل الإضافية والاستثنائية التي منحتها الدولة مسبقاً للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم.
 

سحب أراض مخالفة
 

وقامت اللجنة المشتركة، برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، صباح اليوم، بسحب عدد من قطع الأراضي الصناعية غير المستغلة بمدينة العاشر من رمضان، بمشاركة المهندس علاء عبداللاه رئيس جهاز المدينة، إلى جانب تنفيذ إجراءات مماثلة بمدينة بدر بمشاركة ممثلي جهاز المدينة، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
 

خطة شاملة بالمحافظات
 

وأوضحت رئيس الهيئة أن الحملة تأتي ضمن برنامج زمني مكثف وخطة مرحلية عاجلة تُنفذ تحت إشراف وتوجيهات مباشرة من وزير الصناعة، وتشمل جميع المناطق الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية وعلى اختلاف جهات ولايتها، بهدف القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي والمتاجرة بها وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول الصناعية.
وأكدت ناهد يوسف أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر حسماً تجاه الأراضي الصناعية غير المستغلة، مع منح الأولوية الكاملة للمستثمر الجاد، مشددة على حرص وزارة الصناعة على مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للمشروعات الجادة، إلى جانب استمرار الجولات الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي بالمناطق الصناعية على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز الحراك الصناعي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

الصناعة سحب الأراضي الأراضي الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

سعر الذهب عيار 21

تراجع 1900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 يفاجئ السوق بعد الهبوط الكبير من القمة

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

متجوزة 3 مرات.. شاب قاصر يتزوج من سيدة عرفي ومفاجآت صادمة بعد حملها

متجوزة 3 مرات.. قاصر يتزوج عرفي ويرفض إثبات نسب الطفل ومفاجآت صادمة عن الزوجين

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

حسام حسن وفوكس

تصريحات مثيرة لمدرب أستراليا قبل مواجهة منتخب مصر

مرموش

مانشستر سيتي يغير موقفه من عمر مرموش ويتمسك باستمراره مع الفريق

ترشيحاتنا

سفير الصومال يكرم أحمد أبو الغيط وحسام زكي

الصومال يكرم أبو الغيط وحسام زكي تقديرًا لجهودهما في خدمة الأمة العربية

إندونيسيا: ثوران متزامن لبركاني "سيميرو" و"ليفوتوبي لاكي" عدة مرات في يوم واحد

إندونيسيا: ثوران متزامن لبركاني "سيميرو" و"ليفوتوبي لاكي" عدة مرات في يوم واحد

ارشيفي

خلال 12 ساعة.. الدفاع الروسية تعلن تدمير 72 طائرة مسيرة أوكرانية

بالصور

ضبط 17 طن دواجن ولحم مفروم وكبده غير صالحة في العاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

محافظ الشرقية يتفقد جاهزية المعدات لتنفيذ فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر ١٦٩»

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يستقبل وفد مدارس ساكسوني الزراعية التكنولوجية التطبيقية لتعزيز التعاون المشترك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

السيارات الكهربائية تستحوذ على نصف مبيعات المركبات بحلول 2035

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

الحسن عادل

أغنية "إحنا الأبطال" لـ الحسن عادل تتصدر ترند رقم واحد على يوتيوب

أغنية بحرية

«بحرية» لـ شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي تتجاوز 13 مليون مشاهدة واستماع خلال شهر

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد