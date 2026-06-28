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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المركزي المصري يستضيف لقاءً مصرفيًا بين البنوك المصرية واليمنية لبحث تعزيز التعاون المشترك

البك المركزي المصري
البك المركزي المصري
محمد يحيي

 استضاف البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، اليوم، لقاءً مصرفيًا رفيع المستوى مع الجانب اليمني، بمشاركة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، و أحمد أحمد غالب محافظ البنك المركزي اليمني، ونخبة من قيادات البنوك في البلدين.

وجاء ذلك في إطار حرص البنك المركزي المصري على دعم وتعزيز أواصر التعاون المشترك مع المؤسسات المالية والبنوك المركزية العربية في مختلف المجالات.

وفي مستهل اللقاء، رحب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بنظيره اليمني وقيادات ورؤساء البنوك اليمنية في بلدهم الثاني، مصر، متمنيًا أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق أوسع للتعاون والعمل المشترك بين الجانبين.

وأكد السيد المحافظ أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية، وترجمةً للإرادة المشتركة نحو الارتقاء بمستوى التعاون بين القطاعين المصرفيين، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم فرص التنمية والازدهار.

كما شدد على أن تعزيز التعاون بين الجانبين يمثل إحدى الركائز المهمة لدعم الاستقرار المالي الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البنوك المركزية والمؤسسات المصرفية العربية يسهم بصورة مباشرة في بناء قدرات مؤسسية أكثر كفاءة، ويعزز قدرة القطاع المصرفي العربي على مواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة المصرية.كما أشار سيادته إلى أن القطاع المصرفي المصري أظهر خلال السنوات الماضيةصلابته وقدرته على التعامل مع الأزمات المختلفة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات السياسات النقدية والرقابية، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز كفاءة الأنظمة المصرفية في كلا البلدين، ويسهم في تسهيل حركة التحويلات المالية ودعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

البنك المركزي اتحاد بنوك مصر محافظ البك المركزي حسن عبد الله

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