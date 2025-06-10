رئيسة المفوضية الأوروبية: نكثف الضغط على روسيا بحزمة العقوبات الـ18

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه يتم تكثيف الضغط على روسيا بحزمة العقوبات الـ18، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ هجوم جوي جماعي بأسلحة عالية الدقة ليلاً على مؤسسات صناعة الطيران والصواريخ والمدرعات وبناء السفن في كييف.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها أنه تم استهداف نقاط انتشار مؤقتة لوحدات القوات الأوكرانية ومرتزقة أجانب.

وأشارت الوزارة الروسية إلي أن الضربة استهدفت نقاط قيادة وانتشار للقوات الأوكرانية وأماكن تجميع الأسلحة وبنية تحتية لمطارات عسكرية وتمت إصابة جميع الأهداف المحددة.

وبينت الوزارة أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 258 طائرة مسيرة بينها 103 خارج منطقة العملية العسكرية.