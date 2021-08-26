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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بغرض التصدير.. اعتماد المجزر الآلي بالنوبارية للذبيح

مجزر النوبارية
مجزر النوبارية

أعلن اللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطري رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، اعتماد الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للمجزر الآلي بالنوبارية التابع للصندوق، للذبيح بغرض التصدير.

وأشار صابر الى ان ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءتها، لافتا الى أنه تم رفع كفاءة صالات الذبيح بالمجزر، وعمل حملات تسويقية بغرض جذب عملاء جدد، للاستفاده من هذه الطاقات.

وأوضح أنه تم ذبيح عدد 45 رأسًا من الضأن، وتم استصدار موافقة تصديرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتصديرهم إلى مملكة البحرين عبر المحجر البيطري في مطار القاهرة، حيث لاقت عمليات الذبيح قبول السلطات المحجرية المختصة في جمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين.

الزراعة التصدير الثروة الحيوانية وزير الزراعة المجزر الألى

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