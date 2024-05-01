لسرعة اتخاذ الإجراءات.. هيئة الطرق تخصص خطا ساخنا وواتساب لتلقي شكاوى المواطنين

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري تلقيها شكاوي وبلاغات المواطنين على الخط الساخن رقم ١٩٤٨٧ وعلى رقم 01207255273 ومتاح خدمة الواتس آب على رقم 01207255273 والذي يمكن من خلاله إرسال صور وفيديوهات المخالفات والتعديات وأماكنها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري.

وقالت الهيئة إن ذلك في إطار حرص وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري على تحقيق الانضباط وتأمين وسلامة الطرق ومنع التعديات ( القاء المخلفات على الطريق - سرقة العلامات الأرشادية - فتح مسارات عشوائية وتكسير الفواصل الخرسانية - سرقة كوابل واعمدة الانارة - سرقة الأسوار المعدنية الكبارى - أخرى ) .