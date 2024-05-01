جدار الامتنان والحمد بمعرض أبو ظبي للكتاب |شاهد

وانت تتجول بين أروقة معرض أبو ظبى للكتاب والذى تحل فيه مصر ضيف شرف يستوقفك هذا الجدار المكتوب عليه ( على ماذا تحمد الله اليوم ) ويقف المارة يكتبون فى ورقة صغيرة ما بداخلهم بهذا الشأن ليتم تعليقها على الجدار .

فكرة الامتنان من الأفكار التي تجدها منتشرة بالمعرض سواء بالعديد من الكتب أو بأنشطة مثل هذا الجدار المميز فى فكرته وتناوله.

وتشارك مصر ضيف الشرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخة هذا العام، ببرنامج ثقافيّ حافل يعكس تاريخها الفكري والمعرفي والحضاري، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر

وتأكيداً من مركز أبوظبي للغة العربية، على تعزيز التعاون الثقافي والفكري، إذ أن مصر تشكّل منارةً للعلم والمعرفة والثقافة والفنون، وأثرت ثقافات ومعارف الجماهير بمضامين إبداعية في مختلف المجالات.

وتأتى شخصية نجيب محفوظ كشخصية محورية بالمعرض وسط اهتمام كبير من جميع المشاركين والزوار بمعرفة المزيد من التفاصيل عن حياة نجيب محفوظ وكتباته الثرية المتنوعة .