مدير الكرة بالإسماعيلي: زيارة المحافظ منحت اللاعبين دفعة قوية وننتظر دعم الجماهير

أكد الكابتن أحمد العجوز مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، أن زيارة محافظ الإسماعيلية أكرم جلال ،للنادي كانت إيجابية للغاية ومنحت اللاعبين دفعة كبيرة قبل مواجهة فاركو مساء الغد بالدوري الممتاز.

وقال مدير الكرة إن الإسماعيلي يمر حاليا بمرحلة جديدة تحتاج تكاتف الجميع للعبور بالنادي من مرحلته الصعبة وعودته لمكانته الطبيعية.. مضيفا "أتمنى حضور الجماهير في المباريات المقبلة بداية من لقاء فاركو غدا بالإسكندرية ، خاصة وأن اللاعبين في حالة تركيز شديد لتحقيق الفوز وإسعاد كل من ينتمي للإسماعيلي ولاينقصهم فقط إلا دعم الجماهير".

وغادرت بعثة الفريق محافظة الإسماعيلية في طريقها إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة فاركو غدا /الأحد/ في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الـ 12 لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم – عبد الله جمال ، في خط الدفاع: عبد الله محمد – عبد الكريم مصطفى – محمد إيهاب – محمد عمار – محمد وجدي، في خط الوسط: محمد سمير كونتا – إبراهيم عبد العال – محمد خطاري – عمر القط – علي الملواني – عبد الرحمن الدح – حسن منصور – محمد حسن – أنور عبد السلام، في خط الهجوم: حسن صابر – نادر فرج – إيريك تراوري – خالد النبريصي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 19 بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل واحد وخسارة في 8 مباريات.. بينما يحتل فاركو "لعب 10 مباريات" المركز 21 والأخير برصيد 6 نقاط جمعها من التعادل في ست مباريات والخسارة في 4 مباريات.