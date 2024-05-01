صحف الكويت| أمير البلاد يغادر مصر ويشكر السيسي.. وبلينكن: أمريكا مصممة على اتفاق وقف نار بين إسرائيل و«حماس»

وزير خارجية فرنسا يتجه إلى القاهرة مع تكثيف محادثات هدنة غزة

بلينكن: أولى شحنات المساعدات الأردنية تغادر إلى غزة اليوم عبر معبر «بيت حانون»

وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن تريد هدنة الآن في غزة

بريطانيا تخطط لترحيل 5700 مهاجر إلى رواندا بنهاية 2024



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، قالت صحيفة “القبس” إن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له، غادر، صباح اليوم الأربعاء، العاصمة القاهرة بجمهورية مصر العربية، وذلك بعد زيارة دولة.

وكان في مقدمة مودعيه على أرض المطار الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما كان في وداعه رئيس بعثة الشرف المرافقة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو أحمد سميح طلعت، وسفير دولة الكويت لدى مصر غانم الغانم، ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري.

وذكرت صحيفة “الراي” أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعث برقية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جاء فيها: "إنه ليسرنا ونحن نغادر جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد زيارة دولة، أن نعرب لفخامتكم عن بالغ الشكر وعميق الامتنان؛ لما قوبلنا به وأعضاء الوفد المرافق من حفاوة استقبال وحسن وفادة وكرم ضيافة، عكست خالص مودتكم وفائق تقديركم، وعبرت عما يجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين من علاقات أخوية راسخة وروابط وثيقة ممتدة عبر عقود طويلة من الزمن. ونؤكد أن هذه الزيارة تعزز التعاون المثمر البناء بين بلدينا الشقيقين، وتجسد حرصنا على الارتقاء به في شتى المجالات، بما يخدم مصالح بلدينا المشتركة، ويحقق آمال شعبينا الكريمين وتطلعاتهما. كما أود أن أعبر لفخامتكم عن أسمى معاني الشكر والثناء على منحي (قلادة النيل)، مؤكدا اعتزازي بهذا الوسام الرفيع، مثمنا هذه البادرة الكريمة من لدن فخامتكم؛ لما تحمله من معاني المودة الصادقة والتقدير الأخوي الذي نبادلكم إياهما".

وأفادت صحيفة “الوطن” بأن إدارة الأرصاد الجوية حذرت اليوم من «تأثر البلاد بأمطار متفرقة متوسطة الشدة وغزيرة أحيانا تكون رعدية على بعض المناطق، مع نشاط في سرعة الرياح قد تصل إلى أكثر من 60 كيلومترا في الساعة تؤدي الى انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق ويصل ارتفاع الأمواج البحرية ﻷكثر من 7 أقدام».

وحددت «الأرصاد» مدة التحذير الجوي بـ 12 ساعة تبدأ عند الـ 12:00 ظهراً.

عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة “الجريدة” بإعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية «نزاهة»، اليوم الأربعاء، توقيف 166 شخصاً بتهمة الفساد من سبع جهات حكومية بينهم من وزارات الداخلية والدفاع والعدل.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، الأربعاء، إنها باشرت خلال الشهر الماضي اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 1790 جولة رقابية، والتحقيق مع 268 مشتبها به من ضمنهم موظفون من وزارات الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والعدل، والصحة، والشئون البلدية والقروية والإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأشارت صحيفة “القبس” إلى إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس، الثلاثاء، أن أول شحنة مساعدات ستغادر من الأردن إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون.

جاء ذلك في تصريح أدلى به بلينكن لوسائل الإعلام بمقر أحد المستودعات التابعة للهيئة الخيرية الأردنية على هامش زيارته الى العاصمة عمان ضمن جولة شرق أوسطية.

وذكر بلينكن أن "قطاع (غزة) يحتاج منظومة كاملة لا تقتصر على المساعدات بل تمتد للنواحي الصحية".

وأشار إلى أن قطاع غزة لايزال بحاجة إلى المزيد من المساعدات بما يلبي احتياجات الأهالي، مؤكدا أن الرصيف البحري الذي تعمل عليه بلاده قبالة سواحل غزة سيكون جاهزا خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف الوزير الأمريكي أن بلاده تركز على إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة مشيرا إلى مقترح تقدمت به مصر في هذا الصدد.

كما أشارت صحيفة “الوطن” إلى تأكيد بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة "مصممة" على التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس، يكون مرفقاً بالإفراج عن الرهائن، بعدما حضت واشنطن الحركة على أن تقبل "دون تأخير" هدنة في غزة، داعية إسرائيل إلى العدول عن شن هجوم على رفح.

وقال بلينكن خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في تل أبيب: "حتى في هذه الأوقات الصعبة، نحن مصممون على التوصل إلى وقف لإطلاق النار يعيد الرهائن إلى ديارهم، والتوصل إليه الآن. السبب الوحيد لعدم حصول ذلك هو حماس".

وذكرت صحيفة “الراي” أن مصدرا دبلوماسيا فرنسيا قال إن وزير الخارجية ستيفان سيجورني سيتوجه إلى القاهرة اليوم في محطة لم تكن مقررة سلفا خلال جولة في الشرق الأوسط، وذلك مع وصول الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة إلى مرحلة حاسمة.

وأوضحت صحيفة “الراي” تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم، في إسرائيل أن الولايات المتحدة «مصممة» على التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس يكون مرفقا بالإفراج عن الرهائن، بعدما حضت واشنطن الحركة على أن تقبل «بدون تأخير» هدنة في غزة داعية إسرائيل إلى العدول عن شن هجوم على رفح.

وقال بلينكن خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتزوغ في تل أبيب: «حتى في هذه الأوقات الصعبة، نحن مصممون على التوصل إلى وقف لإطلاق النار يعيد الرهائن إلى ديارهم والتوصل إليه الآن. السبب الوحيد لعدم حصول ذلك هو حماس».

دوليا، أشارت صحيفة “الأنباء” إلى إعلان الحكومة البريطانية إمكانية ترحيل مجموعة محددة من طالبي اللجوء إلى رواندا تضم 5700 شخص «بحلول نهاية العام الحالي»، وذلك بعد إقرار قانون مثير للجدل يهدف إلى منع عبور المانش بطريقة غير نظامية.

وبموجب هذا النص الذي اعتمده البرلمان مؤخرا وحصل على موافقة ملكية، تعتزم حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك المحافظة بدء عمليات طرد هؤلاء المهاجرين غير الظاميين، بحلول يوليوالقادم.

وبحسب وثيقة نشرتها وزارة الداخلية البريطانية، فقد وافقت كيغالي «من حيث المبدأ» على استقبال 5700 طالب لجوء.

واختير هؤلاء من بين 57 ألف شخص وصلوا عبر المانش إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، بين بداية يناير ونهاية يونيو 2023، وفقا لتعداد أجرته وكالة “فرانس برس” استنادا إلى أرقام رسمية.

وقالت وزيرة الصحة فيكتوريا أتكينز لمحطة “سكاي نيوز” متحدثة باسم الحكومة: «نعتزم ترحيل هذه المجموعة بحلول نهاية العام الحالي».

ولفتت صحيفة “الجريدة” إلى إعلان السلطات الصينية تأكيد وفاة 24 شخصاً بعد انهيار جزء من طريق سريع في مقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين، وأدى الحادث إلى محاصرة 18 مركبة في وقت مبكر من صباح اليوم، الأربعاء.

وقالت السلطات المحلية في مدينة ميتشو إن 30 شخصاً آخرين يتلقون العلاج الطبي في المستشفى وإن حياتهم ليست في خطر.