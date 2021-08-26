شاهد.. أول صورة لتوقيع بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي للأهلي

يعلن الأهلي خلال دقائق عن ضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الفريق الأول لبرايتون الإنجليزي.

وينشر صدى البلد صورة توقيع بيرسي تاو بشكل رسمي لمدة أربع سنوات .

وكشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قد أعلن عن التعاقد مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات.

وقال توفيق، إن اللاعب وقع رسميًا وتم إنهاء الأمور الإدارية والمالية مع ناديه.. وسوف ينضم اللاعب كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان رفض مسئولو النادى الأهلى فكرة التراجع عن صفقة كريم فؤاد والذى أنهى النادى الأهلى التعاقد معه ، بدعوى عدم ظهوره بشكل جيد مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.

وأصر مسؤولو القلعة الحمراء على استكمال صفقة اللاعب كريم فؤاد حيث يثق الجميع داخل النادى فى قدرات اللاعب الفنية ويرون أنه سيكون أحد أفضل اللاعبين الفترة المقبلة فى الأهلى حينما يحصل على فرصة وينسجم داخل الفريق.