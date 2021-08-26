عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الثالث على الثانوية العامة: قدوتي في الحياة طبيب الغلابة الراحل محمد مشالي

حمد مصطفى فخري الدين،
حمد مصطفى فخري الدين، الثالث مكرر علمي علوم

قال محمد مصطفى فخري الدين، الثالث مكرر علمي علوم، إن هدفه منذ الدخول إلى الثانوية العامة هو الحصول على 98%، لكي يدخل كلية الطب، مشيرًا إلى أن طبيب الغلابة الراحل الدكتور محمد مشالي أثر فيه بشكل كبير، خاصة وأن الكشف على الفقراء الذي لا يملكون أمولاً، للتخفيف عن آلامهم تأتي في إطار جبر الخواطر، معقبا: "الكشف على الغلابة للتخفيف عن آلامهم بالدنيا وما فيها".

 

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2021 .. اعرف ازاي تسجل وفق التوزيع الجغرافي

ولفت "فخري الدين"، خلال حواره مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنه لم يقرر بعد التخصص الذي يريد دراسته في كلية الطب حتى الآن، مضيفًا أن أزمة كورونا أثرت على الحياة الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة، معقبًا: "الحياة الاجتماعية مقفولة سنتين تلاتة، الواحد كان خايف يخرج ييجي بكورونا".
  
ولفت إلى أنه كان يحصل على دروس في كافة المواد ما عدا مادة الجيولوجيا، مشيرًا إلى أنه كان متوتر في أول ليلة الامتحانات، ولكن مع مرور الوقت أصبح الأمر أهون على حد تعبيره.


قال محمد مصطفى فخري الدين، الثالث مكرر علمي علوم، إن والده كان حريصًا على رفع روحه المعنوية عند الشعور بالإحباط، مضيفًا أن والده ضابط جيش، وكان حاصلاً على مجموع كبير في الثانوية العامة.  

 

وأضاف "فخري الدين"، أن والديه طلبوا منه في أول السنة الدراسية أن يكون من الأوائل، معقبًا: "بابا وماما قالوا لي أول السنة عايزين الوزير يتصل ويخبرنا بالنتيجة، فقلت لهم إن شاء الله أحقق الحلم ده".

ولفت إلى أنه أحيانًا كان يستيقظ الفجر للمذاكرة، وأحيان أخرى يسهر إلى وقت متأخر للمذاكرة، معقبًا: "مكنش في قاعدة محددة لتوقيت المذاكرة".
 

الثالث على الثانوية العامة طبيب الغلابة الراحل محمد مشالي الثانوية العامة كلية الطب

ترشيحاتنا

بايدن: سنجد قادة داعش في أفغانستان وسنرد عليهم

المرأة الإماراتية تاج على الرؤوس |اعرف ماذا قدمت لها الدولة في يومها

طبيب مصري بـ بريطانيا يكشف مفاجأة بشأن متحور دلتا.. فيديو

البنتاجون يكشف عن تفاصيل تفجيري مطار كابول

تونس تمنع قيادات إخوانية ليبية من الدخول إلى أراضيها

نشرة أخبار المحافظات.. زوج يذبح زوجته وينتحر بالمحلة.. وارتفاع منسوب النيل يغرق أراضي بالغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

الصفقة الرابعة.. انضمام حسام حسن مهاجم سموحة لـ الأهلي

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

صدى البلد ينفرد بتفاصيل سيناريوهات اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية عن الموسم المقبل

خاص.. بعد تدخل الخطيب.. نكشف كواليس انتقال حسام حسن إلى صفوف "الأهلي"

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

التعليم: تطبيق الحضور بالمدارس يتوقف على نسب تلقي المعلمين لقاح كورونا

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. كان قلبها حاسس وفرحانة.. وفاة البلوجر أشكيناز هانم السبكي 

فيديوجراف.. مقدرين سهرك وتعبك.. دكتوراه محمد رمضان تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديوجراف.. نجاه الله.. تطورات حالة الفنان علاء زينهم بعد تعرضه لحادث سير

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

المزيد

ساحة رأي

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

نهى حمدى تكتب: الجامب سوت

ليلى موسي تكتب: السيناريو السوري.. خبايا استثمار أردوغان لأزمة اللاجئين الأفغان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ