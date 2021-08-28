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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شديد الحرارة على القاهرة.. الأرصاد: طقس اليوم معتدل ليلا على شمال ووسط البلاد

حالة الطقس
حالة الطقس

اكدت هيئة الأرصاد الجوية  انه سوف يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار إلى شديد الحرارة على الدلتا والقاهرة ومنطقة القناة وصولا لشمال الصعيد، كما انه يكون معتدل ليلا على شمال ووسط الجمهورية، مائل للحرارة على جنوب الجمهورية والبحر الأحمر . 

  كما يؤدي ارتفاع الرطوبة النسبية على شمال الجمهورية وصولا لشمال الصعيد إلى مزيد من الشعور بحرارة الأجواء، مع أجواء مشمسة متوقعة على معظم أنحاء الجمهورية .

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 

 

القاهرة 38/25

الإسكندرية 33/25

مرسى مطروح 32/25

الزقازيق 39/22

طنطا 39/23

ين الكوم 39/23

بنها 39/23

المنصورة 39/23

كفر الشيخ 39/23

السلوم 32/24

دمياط 33/25

بورسعيد 31/27

العريش 33/26

دمنهور 38/23

المحلة الكبرى 39/23

العاشر من رمضان 38/25

الإسماعيلية 38/25

السويس 37/26

الفيوم 39/24

بنى سويف 39/25

المنيا 38/25

أسيوط 40/26

سوهاج 41/27

السلوم 32/24

دمياط 33/25

بورسعيد 31/27

العريش 33/26

رأس سدر 37/26

شرم الشيخ 39/31

سانت كاترين 35/23

الغردقة 37/30

قنا 44/29

الأقصر 43/29

أسوان 44/30

شلاتين 41/31

أبورماد 40/32

حلايب 40/33

رأس حدربة 41/33

هيئة الأرصاد الجوية اخبار طقس مصر حالة طقس القاهرة 38 25 شديد الحرارة

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