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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة سفاجا تعقد اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ مشروع مجابهة الأزمات والكوارث

رئيس مدينة سفاجا
رئيس مدينة سفاجا تتحدث مع اهالى المدينة

عقدت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، اجتماعًا تنسيقيًا مع الإدارات المختصة بالمدينة وشركات القطاع العام، وذلك للوقوف على مدى جاهزية المدينة واستعداداتها لمشروع التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث الخاص بمحافظة البحر الأحمر والذى سوف يتم تنفيذه فى الفترة من ٢٠٢١/٩/١٣ حتى ٢٠٢١/٩/١٥ .

 

 أكدت رئيسة المدينة خلال الاجتماع، أن الهدف من هذه المشروعات العملية هو التجهيز الجيد بين كافة الإدارات المختصة لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية التى تتعرض لها المدينة فى حالة سقوط الأمطار والسيول أو أى أزمات أخرى تحدث مع ضرورة الاستفاده من سيناريوهات العمل السابقة.

 

على الجانب الآخر كلفت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، إدارة المتابعة الميدانية ومسؤول مركز الصيانة بالتعاون مع إدارة الحملة الميكانيكية، برفع إزالة السياج الحديدي من أمام مسجد السلام وتسهيل حركة سير المواطنين دون أي معوقات .

وأوضحت رئيس المدينة، أن الهدف من وضع السياح تنظيم افتتاح منافذ القوات المسلحة كإجراء من الإجراءات الاحترازية تأكيداً على عدم الازدحام في محيط المنفذ وأمام المسجد خاصةً أن شارع الاستاد يعدُ سنتر المدينة التجاري.

وأضافت المغربي، أنها وجهت بسرعة إزالة السياج إستجابة إلي مطالب المواطنين الذين طالبوا بأن يتم عمل مظلة فى محيط المسجد تحت إشراف الوحدة المحلية للتخفيف على المصلين من حر الشمس أثناء صلاة الجمعة.

وأكدت رئيس المدينة، أن جميع إدارات الوحدة المحلية تعمل على تذليل العقبات أمام المواطنين وتسير تقديم الخدمات وأن الهدف الأول هو تلبية احتياجات المواطنين بما لا يتعارض مع سياسة الدولة، مؤكداً على سعيها الدائم إلى تحقيق أعلى معدلات من الاستجابة للمشاكل وحلها حلولا فورية وذلك لتقديم افضل الخدمات لأهالي مدينة سفاجا.

 

 

سفاجا الكوارث رئيسة مدينة البحر الأحمر السياح

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