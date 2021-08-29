مقتل وإصابة 5 في الهجوم الصاروخى على كابول.. فيديو

شهد محيط مطار حامد كرازاي الدولي بالعاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، انفجارا هائلا بعد استهدافه بصاروخ.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، فأن انفجارا قويا وقع بالقرب من مطار كابول الدولي وبالتحديد شمال المطار، فيما نقل عن شهود عيان أنه تم إطلاق قذائف "آر بي جيه" في الواقعة.

وأوضح مسؤول أمني بشرطة العاصمة الأفغانية كابول، أن صاروخا استهدف المنطقة الخامسة عشر في العاصمة كابول حيث يقع المطار ولم تتضح أي تفاصيل حتى الآن عن الضحايا.



وذكرت تقارير إعلامية أولية، عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين عندما سقط صاروخ على منزل سكني في المنطقة الأمنية في كابول، وأفاد شهود عيان أن من بين الضحايا أطفال ونساء.