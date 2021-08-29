علي متن يخت.. ياسمين صبري تستمتع بالاجازة الصيفية |شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها صورة جديدة لها وهي تستمتع بإجازتها الصيفية وذلك على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وظهرت ياسمين صبري باطلالة جذابة على متن يخت فى عرض البحر خلال قضاء اجازتها الصيفية، وعلقت ياسمين على الصورة قائلة: "سعادة"، ونالت الصورة اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



يشار إلى أن أحدث أعمال ياسمين صبري كان مسلسل «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.



ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها برمضان 2019 بـ مسلسل "حكايتى".

وتعرضت ياسمين صبري ، مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، بسبب بضع صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.